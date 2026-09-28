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Narón

El Pazo da Cultura de Narón albergará este martes una nueva edición de las ‘Jornadas Profesionales’ de Escena Galega

El evento abordará, entre otros aspectos, las programaciones y los circuitos escolares en disciplinas como el teatro

Redacción Ferrol
28/09/2026 22:20
Pazo da cultura Narón
El evento comenzará a las 10.00 horas
Daniel Alexandre
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La asociación Escena Galega continuará este martes en la localidad naronesa su nueva edición de ‘Jornadas Profesionales’, un foro dedicado al sector autonómico de las artes escénicas.

El evento –que está subvencionado por la Diputación de A Coruña y cuenta con el apoyo del Padroado y el Pazo da Cultura de Narón– tiene como principal objetivo servir de foro para reflexionar y debatir sobre cuestiones como las programaciones y los circuitos escolares de disciplinas como el teatro. Además, también se abordarán modelos, ejemplos de buenas prácticas y diferentes propuestas de futuro en este ámbito.

Desde la organización informan de que la actividad está dirigida tanto a quienes se dedican profesionalmente al mundo de la cultura como a aquellas personas interesadas en este tipo de temáticas.

Por otro lado, las jornadas contarán con intérpretes de Lengua de Signos Española para que también puedan acudir las personas con discapacidad auditiva o del habla.

Finalmente, desde la asociación Escena Galega esperan que los vecinos y vecinas de Narón se animen a acudir a esta cita, que tendrá lugar en el Pazo da Cultura del municipio. En concreto, el evento comenzará a las 10.00 y terminará a las 19.00 horas.

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El teatro será el gran protagonista en la programación del Pazo da Cultura

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