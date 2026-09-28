El BNG de Narón reclama medidas para limpiar el río Freixeiro y hacer frente a una plaga de ratas

Los nacionalistas consideran urgente que se desbroce la zona del río AEIG

El Bloque Nacionalista Galego de Narón denuncia la situación “de abandono” que está sufriendo actualmente el barrio de Freixeiro. Desde la formación liderada por Geno Carballeira ven necesario que se lleve a cabo una limpieza integral del río lo antes posible, pues sus “marxes e leito precisan da retirada de residuos e maleza para evitar focos de contaminación e garantir o coidado do entorno natural”.

Por otro lado, los miembros del BNG señalan que se ha detectado una “preocupante praga de ratas” en varios puntos, algo que supone “un risco sanitario evidente”. En consecuencia, solicitan una “actuación de desratización inmediata”, así como la puesta en marcha de un seguimiento continuo para asegurar “a salubridade das rúas”.

Aparte de estos problemas, critican que, en la calle Bimbieiro, el parque infantil y la zona habilitada para que las personas mayores puedan realizar actividades de ocio presentan un “deterioro inaceptable”.

Más allá de todo esto, los nacionalistas reprochan el estado de la carretera de Cedeira, cuya titularidad pertenece a la Xunta de Galicia. Según ellos, la vía sigue sin contar con una seguridad peatonal suficiente debido a la falta de aceras en varios tramos y a la mala conservación de algunos segmentos, dificultando así el paso de personas con movilidad reducida o carros de bebé. Por ello, desde el BNG naronés solicitan al Ayuntamiento que actúe cuanto antes para solucionar definitivamente “as deficiencias” que está acumulando el barrio de Freixeiro.