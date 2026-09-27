Narón abre este lunes el plazo de solicitud de ayudas para poder comprar los regalos navideños

Un niño abriendo sus regalos en la mañana de Reyes en imagen de archivo Jorge Meis

El Servizo Sociocomunitario del Concello de Narón abre este lunes el plazo de solicitud de las ayudas destinadas a que las familias puedan adquirir los regalos para Navidad. Se trata de una convocatoria que busca igualar las oportunidades de las familias que están pasando por una situación vulnerable.

Podrán solicitarlas quienes estén empadronados en el municipio desde hace un mínimo de seis meses y tengan menores a su cargo, entre los cero y los 16 años a 31 de diciembre de 2026. Además, la unidad de convivencia no superará el límite de ingresos anuales establecido en función del número de miembros, tomando como referencia el Iprem que está en vigencia.

La cuantía será de 60 euros por menor y se entregará en forma de cheque para gastar en un único establecimiento comercial de Narón y adquirir juguetes, libros, ropa, calzado, artículos deportivos, material didáctico o informático e instrumentos musicales.

Las solicitudes se podrán formalizar hasta el 19 de octubre a través de la sede electrónica del Concello, el Rexistro Xeral municipal u otros medios previstos en la ley. El importe total de esta convocatoria asciende a 15.000 euros, con cargo al presupuesto de 2027.