Narón pone en marcha una nueva edición de la Operación Kilo

Presentación de la Operación Kilo Cedida

La Operación Kilo, la campaña solidaria de recogida de alimentos y productos de primera necesidad destinada a las familias que más lo necesitan vuelve al Centro de Recursos Solidarios –CRS– de Narón.

La concejala de Benestar Social, María Lorenzo, y el presidente del CRS, José Manuel González, dieron a conocer los contenidos de esta iniciativa y, en este sentido, la edila destacó en el encuentro que detrás de cada kilo de alimento “hai persoas e familias concretas do noso municipio” y por ello desde el área de Benestar Social se manifiesta el apoyo a este tipo de campañas. Desde el Concello se invita así a toda la vecindad a echar una mano, ya sea con una aportación o con su tiempo como voluntario.

Desarrollo

La campaña de recogida se desarrollará los días 1 y 2 de octubre en el Concello de Narón y el 2 y 3 del mismo mes en ocho supermercados del municipio: dos establecimientos Lidl, en el Centro Comercial de Narón, en el Eroski de A Gándara, dos puntos de recogida situados en la Cooperativa de O Val, en el Gadis de la carretera de Cedeira y en el Migros de Xuvia.

Entre los productos recomendados para la donación figuran la leche entera, el aceite, las galletas, los garbanzos, la harina, el azúcar, la pasta, las lentejas, el cacao, las conservas de todo tipo, los productos de higiene personal y de limpieza del hogar, y pañales de las tallas 4, 5 y 6, entre otros.

Junto con la campaña, desde el Centro de Recursos Solidarios lanzan un llamamiento específico para conseguir voluntariado puntual de cara a estas jornadas de recogida. Tal y como explicó José Manuel González, no es necesario ser voluntario o voluntaria habitual del centro ni comprometerse con otras actividades. Tan solo es necesario disponer de unos momentos en esas fechas para ayudar en los puntos de recogida.

Anima así a la población, indicando que se trata de una buena oportunidad para los que nunca hayan colaborado con la entidad y quieran hacerlo por primera vez, ya que unas pocas horas de dedicación pueden contribuir a reunir una cantidad importante de alimentos para las familias beneficiarias.

González asegura que “o voluntariado é o corazón desta campaña e gracias ao compromiso de tantas personas que dedican o seu tempo, conseguimos que ningunha familia quede sen o apoio que necesita” .

Por eso anima a los que nunca colaboraron a “dar este paso”.