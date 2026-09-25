El PSOE acusa a la alcaldesa de Narón mentir sobre las obras de O Feal y O Trece

Reunión vecinal para informar de las obras de O Feal y O Trece Daniel Alexandre

El portavoz municipal del PSOE de Narón, Jorge Ulla, insistió tras el pleno del pasado jueves en que la alcaldesa, Marián Ferreiro, mintió sobre la paralización de las obras de las carreteras de O Feal y O Trece, por lo que, a su juicio, debería dimitir.

Ulla explica que en la junta de portavoces la primera edil afirmó que la Diputación no había remitido al Concello la documentación necesaria para avanzar en estas actuaciones. Sin embargo, en la reunión que se celebró el pasado miércoles en la AVV de Piñeiros, en la que se explicó la situación administrativa de ambos proyectos, quedó de manifiesto que no era así y que, afirma Ulla, la documentación estaba en el Concello desde el 26 de marzo de 2026.

Así las cosas, para los socialistas solo hay dos posibilidades “ou Marián Ferreiro descoñecía durante meses que o seu Concello tiña pendientes trámites imprescinbibles para desbloquear preto de millón e medio de euros en obras de seguridade viaria, o que demostraría unha preocupante falta de control ou que coñecía a situación e decidiu dicir que a Deputación –que financia as obras– non enviara nada. En ambos casos é unha situación moi grave”.

El pleno aprobó una moción del PSOE para que el Concello colabore con el organismo provincial en estas actuaciones, que, como explica Ulla, “permitirán resolver problemas de seguridade que os veciños levan anos reclamando, e non é comprensible que un goberno municipal deixe meses a documentación nun caixón”.