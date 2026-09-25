El centro comercial Odeón acoge una exhibición del Club de Baile Deportivo de Narón

Una imagen de archivo del Club de Baile deprotivo de Narón Cedida

La plaza de eventos del Centro Comercial Odeón, en Narón, se transforma en la tarde de este sábado 26 en pista de baile, de la que podrán disfrutar quienes acudan a realizar sus compras o pasar una tarde de ocio en el recinto.

Así, está previsto que, desde las siete de la tarde, un total de 70 bailarines del Club de Baile Deportivo Narón, entre los que se encuentran ganadores de Galicia, de España e incluso campeones del Mundo en su categoría ofrezcan demostraciones de danza.

Entre todos ofrecerán una espectacular exhibición de baile deportivo en la que participarán algunos de los principales deportistas de este club, fundado en Narón en 2008.

Los bailarines ofrecerán una muestra de diferentes modalidades y estilos de baile deportivo, como Standard, Latino, Solo y Danza Coreográfica. Será además, como explican desde el centro comercial, una oportunidad única para acercar este deporte a la ciudadanía y disfrutar “del talento, la técnica y la pasión de algunos de los mejores bailarines de Galicia y de España”.

Desde Odeón se anima a los visitantes a disfrutar de una jornada de música, deporte y espectáculo, que se prolongará durante una hora.