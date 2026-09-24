La rápida reacción vecinal evita la propagación de las llamas en una cocina de A Solaina, en Narón

El fuego afectó a la cocina de la vivienda naronesa Bombeiros de Narón

Efectivos de los Bombeiros de Narón han acudido este jueves a una vivienda ubicada en la avenida de A Solaina en la que se les trasladó una alerta por fuego en la cocina de un segundo piso.

Al llegar al punto, confirmaron que las llamas las habían apagado los propios vecinos con un extintor, de modo que llevaron a cabo otras tareas, como la medición de gases y de puntos calientes o la ventilación. Afortunadamente no hubo daños personales.

El Speis trasladó allí una bomba urbana ligera, la autoescalera automática, tres efectivos y un jefe de dotación. Asimismo, colaboró en el operativo la Policía Local naronesa.