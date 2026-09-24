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Narón

La biblioteca municipal de Narón organiza este sábado la actividad ‘Refrán vello, xogo novo!’

A través de juegos, asociaciones y pequeños retos los participantes podrán descubrir expresiones propias de la lengua gallega

Redacción Ferrol
24/09/2026 20:17
Biblioteca de Narón coñecendo a María Matute
Una de las actividades llevadas a cabo en la biblioteca municipal de Narón
Daniel Alexandre
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Este sábado se llevará a cabo en la biblioteca pública municipal de Narón la actividad ‘Refrán vello, xogo novo!’, una iniciativa dirigida al público infantil –los niños y niñas tienen que tener cumplidos siete años y estar en posesión del carné de la red de bibliotecas–, a través de la cual se podrá descubrir, jugar y aprender con las palabras y la sabiduría popular. 

De este modo, a través de juegos, asociaciones y pequeños retos los participantes podrán descubrir expresiones propias de la lengua gallega, aprender el significado y comprobar, como explican desde el Concello de Narón, “que, moitas veces, as palabras poden agachar historias e significados sorprendentes”. 

La actividad se desarrollará a partir de las 11.00 horas de este sábado 26 en las aulas de la biblioteca y se requiere inscripción previa, que puede efectuarse presencialmente o a través del número telefónico 981 382 173.

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