El PP facilita a TEGA el contrato del agua en Narón con las críticas del resto de la oposición

Pleno de fin de mes en Narón Cedida

El pleno de fin de mes del Concello de Narón volvió a poner sobre la mesa el ciclo integral del agua, con la aprobación de la continuidad del contrato con la empresa Cosma, que se resuelve con una convalidación del acuerdo plenario del pasado 29 de enero, por el que se establece, una vez que se extinga el actual acuerdo con la firma, en junio del próximo año, un contrato de concesión de servicios como modalidad de gestión.

El portavoz de TEGA, Román Romero, aclaró que este punto se llevó a aprobación plenaria, con el fin de convalidar los procesos ya abordados y dado “o novo escenario plantexado”, que si bien el grupo socialista achacó a haber llevado a los tribunales este tema, desde el grupo de gobierno apuntaron que se referían a la judicialización de los trámites de los porcentajes y al convenio entre Ferrol y Narón, por lo que “tivemos que pedir un estudo á empresa, levalo a intervención e, entón, unha vez que se da por válido, ten que seguir a tramitación adiante”.

Más allá de la cuestión de la forma, que es lo que ayer se trataba en pleno, este debatió sobre la gestión del agua en el municipio.

Desde el grupo socialista, Jorge Ulla recordó que el ejecutivo “vai aprobar o modelo de xestión privado co PP”, asegurando que los costes “van subir máis dun 45% e os veciños van ter que pagar a súa falta de xestión”, indicó referiéndose a la alcaldesa, Marián Ferreiro.

Definió la votación como “unha cacicada” y acusó al ejecutivo de preferir pagar a una empresa privada que asumir un servicio que tendría que gestionar el Concello.

Desde el BNG, Olaia Ledo denunció una “xestión nefasta” por parte de Cosma, apostando por una gestión pública “en vez de especular con bens de primeira necesidade”.

Ledo insistió en que la aprobación que llegó en enero a pleno “era ilegal” y lo que ahora se trae “é un parche”, haciendo hincapié también en el aumento de más de un 42% del coste de agua. El BNG auguró que cuando concluya la actividad de Cosma, a finales de 2027, aún no se habrá licitada un nuevo contrato privado pero tampoco público, algo a lo que no renuncia la formación nacionalista.

El Partido Popular, por medio de su portavoz Germán Castrillón, negó “ser o socio de TEGA neste tema” y apuntó que no se pueden vincular las tarifas a esta concesión, ya que los servicios no cubren los gastos. Alegó, además, que el desequilibrio económico no es de ahora sino que viene de más atrás y “dende o 2020 o PP viña advertindo destas cuestións e pedindo unha auditoría”.

Los populares afirman que el Concello tendría que habilitar una partida de 530.000 euros para asumir la gestión directa desde junio de 2027, “polo que habería que ver se o Concello está disposto ou non a facer esa inversión”. El PP, pese a la abstención que facilita la continuidad de Cosma, habla de que será necesario realizar los estudios correspondientes para tomar “a mellor decisión”, aunque ya adelantó que no ve “factible” que el mantenimiento lo realice personal municipal..

Por su parte, la alcaldesa, Marián Ferreiro, defendió que se llevase a pleno este jueves este punto alegando que “se non se sabían os custes non se podía analizar” y que cuando se conocieron –no se repercutirán antes de las elecciones al ciudadano, aseguró la alcaldesa– pasaron a Intervención y se siguió esta tramitación, que ayer concluyó con los votos a favor de TEGA, la posición en contra del BNG y PSOE y la abstención del PP, lo que favoreció la aprobación.

Levantamiento de reparos

El pleno de fin de mes sumó en el orden del día más de una decena de levantamientos de reparos y reconocimientos extrajudiciales de crédito, que supusieron más de la mitad de los puntos a tratar. Entre ellos, los que generaron más controversia fueron los relativos a la piscina de O Couto o a la plaza del Concello. Aunque fueron aprobados los procedimientos correspondientes, con el fin de que las facturas fueran abonadas, una vez que las empresas ejecutaron los trabajos, los grupos de la oposición afearon al ejecutivo que no se tramitasen las facturas cuando correspondían, hablando de “falta de xestión e de planificación do goberno municipal de Marián Ferreiro”.

Convenio de prevención de incendios

El pleno aprobó asimismo la adhesión al convenio de colaboración con la Xunta de Galicia y Seaga para reforzar la gestión pública de la biomasa en las fajas secundarias, como medida de prevención y defensa contra los incendios forestales. Desde TEGA se apuntó que la adhesión se planteaba porque, de no ser así, se produciría una reducción del 30% del Fondo de Cooperación local, apuntando que “non da solución ao que está pasando”. El BNG se abstuvo y el PP criticó que el acuerdo se plantease en enero y hasta de agosto no se tramitase, por “pereza administrativa”.

Mociones de obras

El pleno aprobó la moción del PP reclamando la revisión de las deficiencias detectadas en las obras entre Río Inxerto y avenida de Santa Icía y la de urbanización integral de la calle Concepción Arenal.

También salió adelante la moción del BNG para completar el itinerario peatonal existente en el Camiño da Xilfeira, entre San Mateo y Río do Pozo. Del PSOE salió adelante, asimismo, una moción sobre la colaboración con la Diputación en las actuaciones previstas en las carreteras de O Feal y O Trece, que el miércoles fue objeto de una reunión en la AVV de Piñeiros.

Propuestas sociales

El PSOE consiguió el apoyo para su moción sobre una prestación digna del SAF, con el compromiso de analizar los problemas y ver cómo resolverlos –la empresa ampliará las jornadas y la plantilla–.

También se aprobó la moción del BNG para estudiar la compra y usos del chalé de Chamorro, que permitirá no solo la una conexión entre barrios, con sus amplios jardines y nuevos usos, sino también favorecer a la asociación, con fondos para atender a sus usuarios.