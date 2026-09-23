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Narón

Narón amplía el plazo para que los centros escolares soliciten actividades educativas

Recorridos por la casa consistorial o talleres en el Cimix son algunas de las propuestas

Redacción Ferrol
23/09/2026 17:06
Obradoiros cimix
Taller en las instalaciones del Cimix naronés
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El Ayuntamiento de Narón ha ampliado, hasta el próximo 30 de septiembre, el periodo para que los centros escolares del municipio soliciten las actividades educativas para el presente curso 2026/27. 

Desde el ejecutivo explican que el plazo inicialmente fijado “quedaba curto para que o profesorado puidese revisar con calma a oferta” y recuerdan que toda la información está disponible en la web.

En dicho dominio es posible descargar el dossier completo y el formulario de solicitud, que tendrá que presentarse vía correo electrónico a la dirección m.carrodeguas.naron.gal. 

Talleres para aprender a elaborar trampas contra la velutina en los centros escolares de Narón

Más información

Entre las actividades planteadas por el Concello, pensadas para todos los niveles educativos, se encuentran: visitas a la biblioteca municipal y la agencia de lectura, al centro sociocomunitario Manuela Pérez Sequeiros, a la ludoteca o al Centro de Recursos Solidarios (CRS). También recorridos por la casa consistorial o el Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix). En estas últimas instalaciones, los escolares podrán disfrutar de talleres diversos sobre la recuperación del patrimonio etnográfico.

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