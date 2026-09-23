Narón amplía el plazo para que los centros escolares soliciten actividades educativas

Taller en las instalaciones del Cimix naronés AEIG

El Ayuntamiento de Narón ha ampliado, hasta el próximo 30 de septiembre, el periodo para que los centros escolares del municipio soliciten las actividades educativas para el presente curso 2026/27.

Desde el ejecutivo explican que el plazo inicialmente fijado “quedaba curto para que o profesorado puidese revisar con calma a oferta” y recuerdan que toda la información está disponible en la web.

En dicho dominio es posible descargar el dossier completo y el formulario de solicitud, que tendrá que presentarse vía correo electrónico a la dirección m.carrodeguas.naron.gal.

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Entre las actividades planteadas por el Concello, pensadas para todos los niveles educativos, se encuentran: visitas a la biblioteca municipal y la agencia de lectura, al centro sociocomunitario Manuela Pérez Sequeiros, a la ludoteca o al Centro de Recursos Solidarios (CRS). También recorridos por la casa consistorial o el Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix). En estas últimas instalaciones, los escolares podrán disfrutar de talleres diversos sobre la recuperación del patrimonio etnográfico.