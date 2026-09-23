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Narón

Los ataúdes dan paso a los cascos de obra en el inicio del curso del CEIP A Solaina

La comunidad educativa ha “decorado” el exterior del centro para reclamar a la Xunta que inicie las tareas

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
23/09/2026 04:30
CEIP A Solaina pancarta
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Las familias con menores escolarizados en el CEIP A Solaina de Narón despedían el pasado curso organizando un velatorio figurado para denunciar la agonía de las instalaciones.

Transcurrido el verano, inician una nueva temporada lectiva con los mismos problemas del pasado. “Colocamos cascos de obra, grúas y elementos relacionados con la construcción junto a las pancartas”, exponen desde la ANPA, explicando que decidieron dejar atrás los féretros “porque no queremos enterrar el cole, queremos verlo renacer”.

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El nuevo curso comienza para sus hijas e hijos con viejos problemas que ya provocaron su movilización en el pasado: techos de amianto –altamente cancerígeno–, radiadores en mal estado, goteras o falta de aislamiento. Sus reivindicaciones llegaron a protagonizar noticias a nivel estatal y censuran que la Consellería de Educación “no cumpliese con su promesa de arreglar los baños durante el verano”.

Por ello, en las pancartas que han colocado junto a los cascos de obra en el recinto escolar puede leerse la premisa: “Un cole de primera no puede tener unos baños de tercera. El Concello ha cumplido, la Xunta no ha respondido”.

Búsqueda de apoyos

Así las cosas, con el objetivo de recabar apoyos, las familias organizan el próximo viernes 2 de octubre una jornada festiva con la que reclamar “a reforma xeral do colexio”. Se celebrará entre las cinco y las ocho de la tarde y estará amenizada por el grupo musical Antha. Durante ese tiempo, se recogerán firmas.

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“¡El féretro da paso a la obra! Juntos podemos conseguir una escuela mejor”, proclaman las familias.

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