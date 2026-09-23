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Narón

Llega a Odeón la 5ª edición de ‘Re-Fashion’, la campaña de recogida prendas de ropa usada

La iniciativa se llevará a cabo en la primera planta del centro comercial hasta el próximo 6 de octubre

Redacción Ferrol
23/09/2026 17:06
Presentación de la iniciativa, esta mañana en Odeón
Presentación de la iniciativa, esta mañana en Odeón
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Hasta el próximo 6 de octubre estará activa, en la primera planta del centro comercial Odeón de Narón, la quinta edición de la campaña ‘Re-Fashion’.

Se trata de una iniciativa de recogida de ropa usada cuyo destino final será el Centro de Recursos Solidarios de la localidad, con el objetivo de poder darle una segunda vida a las prendas.

Así lo recordaron, este miércoles por la mañana, la concejala de Turismo, Natalia Hermida, el presidente del CRS, José Manuel González, y la gerente de Odeón, Cristina Imaz, durante la presentación de la propuesta.

Así las cosas, aquellas personas que estén interesadas en colaborar, solamente deben subir al primer piso de las instalaciones comerciales para depositar la ropa en el cajón ubicado en el pasillo central –próximo a las escaleras–.

Desde dicho recipiente se trasladarán las prendas hasta el CRS y, parte de las mismas, se llevarán a la firma Iniciativa Social Emprendedora de Reciclaje Textil de Galicia (Insertega), con la que el Ayuntamiento de Narón colabora para reciclar y convertir esta vestimenta en desuso en otra nueva o incluso muebles.

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Con esta campaña se pretende no solamente incrementar la vida útil de las prendas, sino también reducir su impacto medioambiental”, explican desde la gerencia del centro comercial naronés.

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