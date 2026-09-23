El Terra de Trasancos de Narón cumple casi tres años con las puertas de acceso al patio “bloqueadas”

Precinto en la puerta del instituto naronés Cedida

La ANPA ‘Pérez Alberti’ del IES Terra de Trasancos de Narón denuncia que las instalaciones llevan casi tres años con las puertas de acceso al patio precintadas y “bloqueadas” por avería.

Los portavoces de las familias ponen el foco en que esta situación “compromete a seguridade do instituto” al dejar sin uso una de las salidas y explica que, en su momento, la dirección del centro demandó a la Xunta su reparación. “Mais semella que alí pareceulle cara”, lamenta el colectivo, que también envió, el pasado mes de julio, un escrito a la Consellería de Educación para el que no obtuvieron respuesta. “O silencio administrativo é violencia institucional”, sostienen las madres y padres.

Los ataúdes dan paso a los cascos de obra en el inicio del curso del CEIP A Solaina Más información

Por todo ello, desde la ANPA ‘Pérez Alberti’ del IES Terra de Trasancos denuncian el “desprezo” por parte de la administración autonómica y reclaman la reparación de las citadas puertas de aluminio “coa maior brevidade, atendendo ao problema de inseguridade do alumnado”.