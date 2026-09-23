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Narón

El PSOE naronés demanda un nuevo paseo de peatones en la AC-566

Exigirá a la Xunta que realice un estudio de movilidad "á maior brevidade posible"

Redacción Ferrol
23/09/2026 17:45
Jorge Ulla advierte del "punto negro" existente en el vial
Jorge Ulla advierte del "punto negro" existente en el vial
Cedida
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El PSdeG-PSOE reclama al gobierno autonómico que dote a la AC-566 de un nuevo paso de peatones a su paso por el municipio de Narón, una petición que trasladará al Parlamento de Galicia.

El edil Jorge Ulla asegura que carretera a Cedeira "está a converterse nun punto negro para o tránsito de veciños e estudantes", que se ven obligados, advierte, a cruzar a diario "para ir comer e facer as súas compras".

El concejal socialista pone el foco en que se trata de un vial con cuatro carriles " de puro perigo" en una zona comercial y escolar"Non agardemos a unha desgraza. Esiximos seguridade e un paso de peóns xa", añadió Ulla.

Por su parte, el parlamentario socialista Aitor Bouza reiteró en su visita a la localidad su compromiso con los vecinos y vecinas del municipio. "Imos esixir á Xunta de Galicia que realice coa maior brevidade posible o estudo de mobilidade neste tramo da AC-566, que está aproximadamente entre os puntos quilométricos 1 e 2 no concello de Narón", aseveró, añadiendo que, en solo una hora con residentes de la zona, "puidemos ver a cantidade inxente de persoas que están a cruzar por este tramo".

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