El PP de Narón reclama la "urbanización integral" de Concepción Arenal

Imagen de archivo de un vehículo transitando por la calle naronesa Emilio Cortizas

El grupo municipal del Partido Popular (PP) de Narón reclamará mañana jueves en el pleno que se acometa una "urbanización integral" en la calle Concepción Arenal, concretamente, en el tramo entre las carreteras de Castilla y A Gándara.

Su portavoz, Germán Castrillón, recuerda que la vía da servicio a numerosos vecinos, comercios y establecimientos. "No necesita más parches, sino un proyecto que dé respuesta a las necesidades reales de la zona", indica.

La formación apunta cuestiones como la renovación del firme, la ejecución de aceras accesibles y continuas, la eliminación de barreras arquitectónicas o la mejora de los pasos de peatones.

En su moción, los populares señalan también la necesidad de mejorar la iluminación pública y la señalización, además de incorporar mobiliario urbano.

El PP naronés incide en que el Concello debe coordinar con la Diputación esta actuación, "con el objetivo de evitar que futuras obras obliguen a levantar nuevamente el pavimento", y que el mismo debe llevarse a cabo con "la participación de los vecinos y colectivos afectados".