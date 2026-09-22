Narón avanza en la homogeneización del callejero y prepara el reparto de más de 2.000 nuevos carteles

Muestra de los rótulos de la parroquia de Castro Concello

El Ayuntamiento de Narón continúa con su campaña de actualización y posterior entrega de las placas identificativas para las viviendas e inmuebles de la localidad. Tras el reparto entre los vecinos y vecinas de las parroquias de San Xiao, Castro, San Mateo y O Val, el Consistorio ha sacado a licitación el suministro de más de 2.000 rótulos.

Conforme al pliego de prescripciones técnicas del contrato –las empresas interesadas en presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el 2 de octubre a las 14.00 horas–, el grueso de la actualización de la cartelería se llevará a cabo en Sedes (637 letreros), seguida de la zona urbana de Narón (575) y Pedroso (491). El encargo incluye, también, 292 rótulos para Doso, 12 para San Xiao, cinco para O Val, seis para Castro y tres para San Mateo, hasta alcanzar el total de 2.021 unidades. Cabe señalar que esta cantidad “ten un carácter meramente estimativo e de previsión”, por lo que será el Consistorio el que decida el número exacto de placas asignadas a cada zona.

Diseño

Es preciso recordar que el objetivo de esta actualización, más allá de la estética, pretende facilitar el trabajo a los servicios de emergencia y de reparto postal y paquetería. Así las cosas, los rótulos tendrán un grosor de tres milímetros y una forma cuadrada sin bordes redondeados (15x15 centímetros). La información visible incluirá el número de la vivienda y el nombre de la parroquia en la que se ubica.

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El diseño de estos rótulos incorpora el escudo de la localidad y los colores corporativos de la administración, además de un código QR individual que permitirá acceder a los datos catastrales de cada inmueble –tales como, por ejemplo, el año de construcción–. “Acompañaranse de cinta de dobre cara para a súa fácil colocación na fachada da vivenda ou no lugar que estimen oportuno os interesados dentro da súa propiedade”, añade el documento técnico disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La empresa adjudicataria estará obligada a ofrecer un plazo de garantía de diez años “sen que sufran un deterioro tal que impida que cumpran a súa función de identificación”, expone el Concello, que exige que, de lo contrario, la firma deberá “repoñer o rótulo o máis axiña posible”.

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Este requisito deja fuera “causas de forza maior”, tales como actos vandálicos o un uso indebido o incorrecto de los carteles.

Los vecinos y vecinas que tengan alguna duda acerca de la numeración exacta de su vivienda pueden consultar la información en el visor público del que dispone el Ayuntamiento.