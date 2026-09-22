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Narón

Así se preparan los bomberos de Narón para intervenir tras un accidente de tráfico

Los profesionales del Speis practican estos días junto a personal sanitario del Área

Redacción Ferrol
22/09/2026 17:15
Los bomberos naroneses durante su entrenamiento
Los bomberos naroneses durante su entrenamiento
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Los profesionales del Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón participan estos días, junto a personal del Área Sanitaria de Ferrol, en prácticas de excarcelación y atención a víctimas de accidentes de tráfico. El objetivo de esta actividad es optimizar su respuesta ante intervenciones complejas, reduciendo de esta manera los tiempos de actuación y mejorando las posibilidades de supervivencia de las personas afectadas.

Desde el Ayuntamiento explican que son un total de 29 profesionales –13 sanitarios y 16 bomberos– los que toman parte en este entrenamiento que se lleva a cabo en vehículos colocados en distintas posiciones –volcados por completo, sobre un lateral o apoyados sobre sus ruedas–, para simular diferentes tipos de siniestro. Cabe señalar que los coches han sido cedidos por Desguaces del Noroeste y permiten a los bomberos naroneses trabajar en tres fases: valoración inicial de la víctima, excarcelación y extracción de la misma. También disponen de una ambulancia en la que el personal sanitario puede completar la intervención.

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Estos ejercicios ayudan a los profesionales a contar con una coordinación técnica en el punto del siniestro, un hecho que repercute en una manipulación segura del paciente. Se trabaja, además, en la integración de los equipos de protección individual, la unificación de la terminología empleada por los diferentes servicios o en el triaje, entre otros asuntos.

Los bomberos naroneses durante su entrenamiento
Una de las prácticas realizadas
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