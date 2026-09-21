La propuesta “con nota” que plantea una ruta muy sabrosa por el Perú sin salir de Narón

Kamila y Edson ante el mural del Machu Picchu que hay en el local naronés Jorge Meis

La ciudad peruana de Lima es todo un referente de la gastronomía internacional y punto de peregrinación de chefs de todo el mundo que valoran la diversidad de su cocina, la forma de trabajar el pescado y el marisco fresco, y un mestizaje cultural con influencias indígenas, africanas, asiáticas y españolas que maridan a la perfección.

Kamila Molina Uribe nació y se crio allí, estando en contacto con la hostelería desde que finalizó el colegio, recuerda. Poco después cruzó el océano, llegando a emplearse en “un poco de todo” hasta que recaló de nuevo en su pasión. “La idea de montar mi propio negocio llegó cuando me di cuenta de que no podía compatibilizar mi vida familiar, porque soy madre de un niño de cuatro años, así que la única forma era tener algo mío”, recuerda la propietaria de Lima Bar & Tapas con sabor a Perú, que abrió sus puertas el pasado mes de abril en el número 66 de la avenida de Santa Icía.

Un chef experto

En su carta se asoman bocados tan sabrosos como la yuca frita con salsa huancaína, crujientes de lomo criollo, croquetas de ají de gallina, wok limeño, tallarines, pollo crocante al estilo Lima, salchipapa callejera o papa rellena, pero también la famosísima leche de tigre, el trío marino —a base de chicharrón y arroz con mariscos— y el inconfundible ceviche.

El 'lomo saltado', una de las especialidades del chef Jorge Meis

Estas y otras muchas creaciones salen de los fogones de Edson Villavicencio Ortiz, también peruano y con una amplia trayectoria de más de dos décadas con la chaquetilla que le llevaron a estar trabajando en la cocina del Madam Tusan, uno de los locales del reconocido chef Gastón Acurio.

En el Instagram del restaurante (@limatpd), donde aseguran que son “el fuego del Perú en versión tapa”, ofrecen toda la información y novedades, pero si todavía se alberga alguna duda para decirse a reservar en el negocio naronés, nada como leer algunas del medio centenar de reseñas que la clientela ha ido dejando en Google, certificando una nota elevada, de 4,8 sobre cinco, en el cómputo global de las votaciones.

“La comida está gustando mucho. Edson está con nosotros desde el principio”, valora Kamila, subrayando que de lunes a viernes tienen, además, menú del día, y confirmando que se han convertido también en un lugar de reunión para toda la comunidad peruana de Ferrolterra. Su horario es de 10.00 a 15.30 y de 19.00 a 23.00 los días laborales, el sábado de 12.00 a 15.30 y de 20.00 a 23.00, y los domingos tienen abierto de 12.00 a 17.30 horas, sin pausa, cerrando en el turno de cena de ese día y los martes por descanso.

Nueva apertura

“En estos meses nos ha ido muy bien, tuvimos bastante buena acogida y eso nos ayuda a querer seguir creciendo”, confirma la hostelera, avanzando que su éxito les ha llevado a querer expandir el negocio y abrir un segundo establecimiento en la ciudad naval, en este caso en el número 45 de la calle Villa Soledad, en el ferrolano barrio de Ultramar.

El nuevo proyecto se llamará Marea, abrirá el viernes 2 de octubre y fusionará el concepto tradicional de cafetería con el del bar de tapas, poniendo un énfasis especial en servir desayunos peruanos muy completos durante el fin de semana a base de pan con chicharrón, lomo al jugo, batidos naturales de fruta y muchas otras delicias salidas de la dupla Kamila-Edson.

Edson haciendo "su magia" Jorge Meis

Mientras tanto, las puertas del Lima Bar & Tapas con sabor a Perú siguen abiertas a todas aquellas personas que quieran viajar al país del Machu Picchu a través de sus sabores y su cocina de fusión sin moverse de la comarca de Ferrolterra.