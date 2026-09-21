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Narón

El programa de formación de Narón oferta un itinerario de PRL para diversos ámbitos laborales

Se ofertan un total de 20 plazas y las clases comenzarán el 5 de octubre

Redacción Ferrol
21/09/2026 17:51
Instalaciones del Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz
Instalaciones del Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz
Emilio Cortizas
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El Concello de Narón abre este martes, 22 de septiembre, el plazo para anotarse en un itinerario completo de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), una iniciativa enmarcada en el Plan Municipal de Formación que oferta un total de 20 plazas.

La duración total del curso será de 107 horas, de las cuales 60 estarán homologadas para los sectores del metal y la construcción, 16 serán de especialidad naval, y otras tantas válidas para diversos ámbitos –repartidas en espacios confinados y trabajos en altura–. La propuesta se completa con módulos transversales de igualdad, emprendimiento y orientación laboral, así como charlas y visitas. “Este itinerario dálle unha resposta completa a sectores que seguen a ser piares do emprego en Narón, cunha formación en seguridade que abre as portas a varias ramas profesionais”, declaró la responsable del área, Natalia Hermida.

Centro municipal de formación Irmás Froilaz de Narón

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Las clases se dirigen a mayores de 18 años, desempleados y empadronados en el municipio y se llevarán a cabo en el centro Irmás Froilaz de A Gándara, entre el 5 de octubre y el 6 de noviembre.

De las 20 plazas ofertadas, el 20% se reserva a personas derivadas del Servizo Sociocomunitario. El periodo de inscripción culmina el 28 de septiembre. Más información en el número de teléfono 981 333 135.

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