Plan integral de control de plagas en Narón para los próximos dos años

Entrada a la casa consistorial naronesa desde la plaza de Galicia Jorge Meis

Narón ha puesto en marcha el proceso de licitación para adjudicar el contrato del servicio de control de plagas en el municipio, una medida fundamental para garantizar la salubridad pública. El presupuesto asciende a 91.411,76 euros, impuestos incluidos, para un periodo inicial de dos años.

Tal y como se desprende del pliego de prescripciones técnicas –las empresas interesadas en presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el día 25 de septiembre–, el objetivo es controlar los vectores de contaminación generados, fundamentalmente, por roedores, insectos y microorganismos.

En este sentido, el servicio se enfocará en mantener “por debaixo do limiar de tolerancia” las poblaciones de animales como ratas, ratones, cucarachas y pulgas, abarcando de manera exclusiva las plagas consideradas como urbanas y excluyendo las de tipo agrícola o forestal.

Imagen de archivo de un roedor en la terraza de un establecimiento AEIG

La adjudicataria llevará a cabo los trabajos de desratización, desinsectación y desinfección en múltiples espacios. Las intervenciones se realizarán en locales y edificios de titularidad municipal, la red general de alcantarillado, vías públicas, solares, parques y jardines – incluidos los caninos–. En el caso específico de la desratización, los tratamientos podrán extenderse, en caso de necesidad, a la red de alumbrado público y semafórica.

El documento técnico establece, asimismo, que si se diera alguna circunstancia de carácter extraordinario que implicase un riesgo para la salud pública, la empresa deberá aportar los medios necesarios de los que disponga sin que esto suponga un incremento en el coste inicial del servicio contratado.

Sostenibilidad

Las tareas exigidas por el Ayuntamiento tienen en cuenta, además, la protección medioambiental. A este respecto, deberá minimizarse el uso de biocidas, enfocándose las tareas en el empleo “sostible de insecticidas e rodenticidas”.

Los productos empleados por la empresa tendrán que ser de baja toxicidad tanto para personas como para animales domésticos, “non producindo ningún tipo de contaminación sobre solos e plantas”.

Según el pliego, el servicio consistirá en diez días de jornada completa al mes (960 horas anuales) e incluirá la realización de trabajos de desinfección y de los análisis necesarios para la prevención y el control de la legionela. Estos últimos se llevarán a cabo en campos de fútbol, centros escolares, naves o locales sociales.