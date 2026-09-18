La firma In2AI Intelligence, de Narón, expande sus servicios al extranjero

Edición pasada del 'Galicia Avanza' Cedida

La Xunta y el Parque Tecnolóxico de Galicia han elegido a la empresa In2AI Intelligence para internacionalizar sus productos innovadores. Lo han hecho a través del programa ‘Galicia Avanza’, que llega a su quinta edición con la selección de 15 nuevas firmas, entre ellas, la naronesa, especializada en la aplicación de la Inteligencia Artificial para mejorar procesos empresariales.

Entre las soluciones de esta empresa de la comarca se encuentran un asistente de ofertas de empleo, productos y servicios basado en la privacidad de los usuarios y otro virtual para mejorar la toma de decisiones.

Apoyo

Así las cosas, durante los próximos meses (el soporte se prolongará hasta mayo de 2027) esta firma de Narón contará con apoyos e itinerarios personalizados que le permitirán extender sus productos a la Unión Europea, EEUU y Canadá.

Entre los servicios que ofrece el programa están la protección internacional las marcas y diseños industriales, la realización de estudios y prospección de mercados, la confección de agendas “ou calquera outro que se considere esencial para a súa aceleración nos países de interese”, exponen desde el ejecutivo autonómico.