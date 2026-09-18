El BNG de Narón denuncia la complicidad de TEGA y PP para “enmendar” el contrato del agua

Grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria Cedida

El BNG de Narón denuncia “unha confesión en toda regra da chapuza xurídica e económica” en el contrato de gestión del agua en el municipio. A este respecto, la formación indica que el ejecutivo local llevará a pleno “cos seus socios do Partido Popular” la convalidación formal de los acuerdos plenarios de los pasados meses de enero y abril. “É admitir que tiñamos razón: que o acordo inicial estaba viciado, que se saltaron os procedementos e que agora, co proceso xudicializado nos tribunais e o contrato de Cosma a piques de caducar, intentan poñerlle un parche a correr para salvar as costas”, declaró la portavoz nacionalista, Olaia Ledo.

El grupo municipal advierte, además, de la manera en la que se llevó a cabo el procedimiento, indicando que la interventora dejó constancia por escrito “de que tivo que emitir o documento en cumprimento da orde verbal dada pola Alcaldía”.

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Ledo apunta, asimismo, que el nuevo informe técnico desmiente la versión oficial de que la gestión privada sea más barata o sostenible. “Recalca que os hipotéticos aforros fronte á xestión pública derivan dun cálculo paramétrico que debe interpretarse con cautela”, afirma, incidiendo en la subida del coste del 42% en el saneamiento y la depuración.