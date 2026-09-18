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Narón

El BNG de Narón denuncia la complicidad de TEGA y PP para “enmendar” el contrato del agua

La formación censura los "hipotéticos aforros" de la gestión privada

Redacción Ferrol
18/09/2026 19:21
Grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria
Grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria
Cedida
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El BNG de Narón denuncia “unha confesión en toda regra da chapuza xurídica e económica” en el contrato de gestión del agua en el municipio. A este respecto, la formación indica que el ejecutivo local llevará a pleno “cos seus socios do Partido Popular” la convalidación formal de los acuerdos plenarios de los pasados meses de enero y abril. “É admitir que tiñamos razón: que o acordo inicial estaba viciado, que se saltaron os procedementos e que agora, co proceso xudicializado nos tribunais e o contrato de Cosma a piques de caducar, intentan poñerlle un parche a correr para salvar as costas”, declaró la portavoz nacionalista, Olaia Ledo.

El grupo municipal advierte, además, de la manera en la que se llevó a cabo el procedimiento, indicando que la interventora dejó constancia por escrito “de que tivo que emitir o documento en cumprimento da orde verbal dada pola Alcaldía”.

Un instante de la primera de las sesiones plenarias celebradas este jueves en Narón

El BNG ha recogida más de 4.300 firmas contra la privatización del ciclo integral del agua

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Ledo apunta, asimismo, que el nuevo informe técnico desmiente la versión oficial de que la gestión privada sea más barata o sostenible. “Recalca que os hipotéticos aforros fronte á xestión pública derivan dun cálculo paramétrico que debe interpretarse con cautela”, afirma, incidiendo en la subida del coste del 42% en el saneamiento y la depuración.

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