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Narón

Narón mejorará el principal acceso al polígono industrial Río do Pozo

Los trabajos, en fase de evaluación, se cofinanciarán con una ayuda de la Consellería de Economía

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
17/09/2026 23:58
Rio do Pozo Avenida de Bernardo Romero
Se arreglará kilómetro y medio de la avenida de Bernardo Romero
Daniel Alexandre
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El Ayuntamiento de Narón mejorará la principal vía de acceso al polígono Río do Pozo. La actuación, en fase de licitación, se centrará en la avenida Bernardo Romero, que conecta directamente con la autovía AG-64, además de conexiones con otros viales transversales del Sector III. 

Tal y como figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la obra cuenta con un presupuesto de 154.447,11 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de dos meses una vez se inicien los trabajos.

La intervención se enmarca en la línea de subvenciones de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta destinada a la modernización de infraestructuras en parques empresariales. De hecho, la cofinanciación de los trabajos obliga a que estos estén culminados el 26 de octubre, “salvo comunicación en contra do Concello ou ampliacións do prazo autorizadas”, se aclara en la licitación. 

El pliego de prescripciones recoge que esta carretera se encuentra “moi deteriorada” debido al trasiego constante de camiones de gran tonelaje “e a deficiente capa de subbase”. A esto se le suma “as condicións climáticas deste inverno”, que provocaron roturas en el firme, socavones y hendiduras. 

Actuación

Así las cosas, el objetivo de esta intervención –que afectará a un tramo de 1.420 metros– es sanear las zonas más críticas antes de que el deterioro obligue a levantar por completo la calzada. 

A este respecto, las tareas implicarán el fresado del pavimento, retirando de manera mecánica la capa deteriorada para enlazar con el nuevo firme. También la aplicación de otro asfalto –aglomerado en caliente, de cinco centímetros de espesor–, la nivelación del alcantarillado –con el ajuste de las arquetas y pozos de registro para que queden alineados con la nueva rasante– y el repintado completo de las marcas viales

El plazo de garantía de esta actuación será de un año desde la fecha de recepción. El polígono Río do Pozo dispone una superficie industrial de 1.608.922 metros cuadrados, albergando el pasado mes de febrero –fecha de la redacción del proyecto– a un total de 245 empresas. El número de parcelas asciende a 273.

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