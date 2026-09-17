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Narón

La obra de Søje Polcæm llega este viernes a las instalaciones del CIMIX naronés

La inauguración, a las 12.00 horas, contará con la presencia del propio artista

Redacción Ferrol
17/09/2026 17:56
El artista ferrolano Søje Polcæm
El artista ferrolano Søje Polcæm
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El Cimix de Narón acogerá este viernes 18 al mediodía la inauguración de la exposición Orgamismo Vivo (Cartografía dunha conciencia en transformación)’, una muestra del ferrolano Søje Polcæm que podrá visitarse hasta el próximo 1 de octubre

Desde el Concello naronés informan de que el acto contará con la presencia del propio artista, así como de la edila de Turismo, Natalia Hermida, y de la profesora de Filosofía, Belén Castellanos

La exposición propone al visitante un recorrido en el que “cada obra, poema, imaxe e videopoema forma parte dunha mesma arquitectura en movemento”, apunta el ejecutivo que dirige Marián Ferreiro. Así, el itinerario reúne piezas procedentes de los distintos ámbitos de creación, todas ellas alrededor de preguntas como qué es un ser humano o cómo se construye una identidad. 

Las respuestas a estas cuestiones, indica el Concello, no son cerradas, sino que “propón un mapa aberto no que cada sala funciona como a estación dunha viaxe”

Søje Polcæm realizó su primera exposición en la galería DGD de Mallorca en 2024 y, un año después, una de sus obras fue incluida en un catálogo de Margna Art Auctions junto a piezas de Velázquez, Picasso y Salvador Dalí.

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