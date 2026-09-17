La obra de Søje Polcæm llega este viernes a las instalaciones del CIMIX naronés

El artista ferrolano Søje Polcæm Cedida

El Cimix de Narón acogerá este viernes 18 al mediodía la inauguración de la exposición ‘Orgamismo Vivo (Cartografía dunha conciencia en transformación)’, una muestra del ferrolano Søje Polcæm que podrá visitarse hasta el próximo 1 de octubre.

Desde el Concello naronés informan de que el acto contará con la presencia del propio artista, así como de la edila de Turismo, Natalia Hermida, y de la profesora de Filosofía, Belén Castellanos.

La exposición propone al visitante un recorrido en el que “cada obra, poema, imaxe e videopoema forma parte dunha mesma arquitectura en movemento”, apunta el ejecutivo que dirige Marián Ferreiro. Así, el itinerario reúne piezas procedentes de los distintos ámbitos de creación, todas ellas alrededor de preguntas como qué es un ser humano o cómo se construye una identidad.

Las respuestas a estas cuestiones, indica el Concello, no son cerradas, sino que “propón un mapa aberto no que cada sala funciona como a estación dunha viaxe”.

Søje Polcæm realizó su primera exposición en la galería DGD de Mallorca en 2024 y, un año después, una de sus obras fue incluida en un catálogo de Margna Art Auctions junto a piezas de Velázquez, Picasso y Salvador Dalí.