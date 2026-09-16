Narón impulsa tres acciones para favorecer la inclusión femenina

La edila responsable del departamento, María Lorenzo Concello

El Servizo Sociocomunitario de Narón ha abierto el plazo de inscripción en tres programas que buscan mejorar la inclusión social de las mujeres de la localidad. Las tres propuestas, de carácter gratuito, se desarrollarán de octubre a junio.

‘Avanza TIC: Preparación laboral e tecnolóxica’ es la primera de ellas y busca acercar las nuevas tecnologías y las herramientas digitales para facilitar la empleabilidad femenina. Se impartirá en el Centro Comunitario Irmás Froilaz los martes y jueves, de 10.00 a 13.00 horas, y dispone de 12 plazas.

La segunda acción se llevará a cabo en la Casa da Mocidade (martes y jueves, de 09.30 a 12.30) bajo el título ‘TI+: Benestar, Igualdade e competencias para a vida”. Está pensada para personas en situación de especial vulnerabilidad –víctimas de violencia de género, inmigrantes, etc.– y cuenta con doce plazas por grupo.

El tercer programa, ‘Volve á Clase’, ofrecerá formación en alfabetización –español y gallego– para personas inmigrantes, preparación de pruebas de competencias clave y de acceso a ciclos formativos o la ESA. Habrá tres grupos, en horario de mañana y de tarde, con un total de 36 plazas.

Las solicitudes pueden presentarse por Registro o la Sede Electrónica hasta el 30 de septiembre.