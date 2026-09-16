Narón aprueba el destino de los fondos del POS y una modificación de la RPT

Instante de la sesión plenaria de carácter extraordinario Concello

El salón de plenos del consistorio de Narón acogió este miércoles una sesión extraordinaria en la que la corporación sacó adelante, en primer término, la participación en la segunda fase del POS+ Adicional 2/2026 de la Diputación de A Coruña.

Así las cosas, se destinarán 1,63 millones de euros a diversas actuaciones “de importancia”, tal y como apuntó en su intervención el portavoz del gobierno, Román Romero, enumerando la reparación de la cubierta del Centro de Maiores Manuela Pérez Sequeiros (291.832,11 euros); el saneamiento en Salgueiral, en Sedes (106.112,74); obras de accesibilidad en las calles Torrente Ballester, Cardenal Quiroga o Manuel Murguía, entre otras (172.221,64); la adecuación de la acera en Cerrallón de Arriba (71.984,45); la reposición del pavimento en una treintena de viales como Garda, Río Seco-Lagoas o Colmeote, entre otros (682.792,39); la instalación de una infraestructura fotovoltaica en el pabellón de A Gándara (112.888,78); la reparación del muro de contención del Muíño das Aceas (108.812,76) y el suministro de luminarias LED para mejorar la eficiencia energética en la carretera de Castilla (95.498,37 euros).

El edil del PSOE Jorge Ulla aprovechó su turno de palabra para recordar que todas estas obras “importantes e necesarias” no se llevarían a cabo sin el apoyo económico del organismo provincial y afeó a la alcaldesa, Marián Ferreiro, su “discurso victimista” del pasado fin de semana. “Vostede dixo o domingo que se lle bloqueaba todo e o único que lle bloqueou este pleno é a suba da auga”, apuntó Ulla.

Por su parte, el concejal del BNG, Geno Carballeira, lamentó que estos trabajos “non se negociaran” pero celebró que se vayan a acometer. “Alegrámonos de que por fin se invista na reparación da cuberta do Manuela Pérez Sequeiros. Precisábase dunha obra grande e non de máis parches”, aseveró el nacionalista.

Mientras, el portavoz de los populares, Germán Castrillón, aprovechó su intervención para cuestionar la elección de las obras que se acometerán con cargo a esta segunda fase del POS+ Adicional. “Non se trata de facer unha relación improvisada”, indicó el líder del PP naronés, anunciando la abstención de su grupo por considerar “que faltou planificación”.

Actualización

El segundo asunto abordado en el pleno fue la modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT) y de la plantilla municipal, un cambio que el gobierno naronés llevó a debate para adaptar la organización “ás necesidades actuais dos servizos”, indicó Román Romero.

Esta actualización incluye la creación de un puesto de técnico de administración general, otro de Policía Local (por tasa de reposición), un técnico de mantenimiento, un chofer-conductor y un técnico medio de Urbanismo.