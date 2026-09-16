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Narón

El BNG de Narón pide completar el itinerario a pie del Camiño da Xilfeira

La formación defenderá una moción en el pleno de septiembre

Redacción Ferrol
16/09/2026 18:41
Geno Carballeira (izquierda) con un vecino de San Mateo
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Concello
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El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón defenderá en la sesión plenaria de septiembre una moción para que se complete el itinerario peatonal del Camiño da Xilfeira, en la parroquia de San Mateo

La formación explica que la vía conecta con el polígono Río do Pozo y la carretera AC-116, “un percorrido que rexistra a diario un intenso tránsito tanto de vehículos como de veciños e veciñas que se desprazan a pé”, indican. Los nacionalistas apuntan que la ruta se interrumpe “bruscamente” entre Lugar da Igrexa y A Vacariza, obligando a las personas a caminar por los márgenes. 

“Non é admisible que teñan que xogarse o tipo porque o Concello deixe tramos sen beirarrúas”, declaró el portavoz, Geno Carballeira. El también candidato a la Alcaldía por el BNG incide en que el rural naronés necesita “servizos básicos e seguridade viaria”, por lo que la moción presentada por registro exige al Ayuntamiento que se complete el itinerario peatonal creando aceras en aquellos tramos que sean de titularidad municipal. También que se inicien “canto antes” las gestiones oportunas con otras administraciones para “intervir nas zonas que estean fóra da competencia local”, explica la formación.

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