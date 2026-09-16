Cuatro propuestas de cuentos y teatro, este otoño en Narón, en el programa gratuito Apego

'Os libros da titiriteira' será la primera propuesta, el 30 de septiembre Cedida

El Servizo de Normalización Lingüística del Concello de Narón ha diseñado cuatro sesiones para el otoño, dentro de su programa Apego, todas ellas gratuitas y destinadas a familias con menores de entre cero y seis años, que se celebrarán los miércoles.

La primera tendrá lugar el próximo día 30. En ella la compañía A Xanela do Maxín presentará ‘Os libros da titiriteira’, una mezcla de títeres y cuentacuentos.

El 14 de octubre será el turno de la narradora Charo Pita y su ‘Colorín, colorete’, mientras que el 11 de noviembre la compañía As dos Contiños traerá a Narón su espectáculo ‘A loba Antea’.

La programación se cerrará el 25 de ese mismo mes con ‘Animaladas’, de Calavera Teatro. Inscripciones en el correo a.pita@naron.gal.