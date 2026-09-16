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Narón

Cuatro propuestas de cuentos y teatro, este otoño en Narón, en el programa gratuito Apego

Todas son gratuitas, pero requieren inscribirse previamente

Redacción Ferrol
16/09/2026 18:32
'Os libros da titiriteira' será la primera propuesta, el 30 de septiembre
'Os libros da titiriteira' será la primera propuesta, el 30 de septiembre
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El Servizo de Normalización Lingüística del Concello de Narón ha diseñado cuatro sesiones para el otoño, dentro de su programa Apego, todas ellas gratuitas y destinadas a familias con menores de entre cero y seis años, que se celebrarán los miércoles.

La primera tendrá lugar el próximo día 30. En ella la compañía A Xanela do Maxín presentará ‘Os libros da titiriteira’, una mezcla de títeres y cuentacuentos.

El 14 de octubre será el turno de la narradora Charo Pita y su ‘Colorín, colorete’, mientras que el 11 de noviembre la compañía As dos Contiños traerá a Narón su espectáculo ‘A loba Antea’.

La programación se cerrará el 25 de ese mismo mes con ‘Animaladas’, de Calavera Teatro. Inscripciones en el correo a.pita@naron.gal.

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