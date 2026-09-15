El Concello naronés hace un llamamiento a la vecindad para mantener un uso racional del agua

Marián Ferreiro, alcaldesa de Narón Archivo

El Concello de Narón hace un llamamiento a los vecinos y vecinas del municipio para mantener un uso responsable y racional del agua ante la situación de prealerta por sequía activada por Augas de Galicia.

En la reunión mantenida por la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, los alcaldes y alcaldesas abordaron la necesidad de la reparación de fugas en el puente de As Pías con la financiación de los ayuntamientos y la gestión ante otras administraciones, y acordaron mantener una reunión técnica con la Xunta para el seguimiento de la prealerta.

En este sentido, el Concello de Narón recuerda que los municipios de la comarca ya adoptaron en julio una serie de medidas de ahorro, anticipándose a la evolución de la situación y con el objetivo de contribuir a la preservación de los recursos hídricos. Entre ellas están la reducción del regado de jardines, huertas y zonas verdes con agua de la red; la prohibición de llenar o reponer agua en piscinas particulares, desmontables o permanentes; la limitación de la limpieza de vehículos en domicilios particulares; y la reducción de baldeos de calles, patios, terrazas, fachadas, muros, garajes o cualquier otro espacio exterior con agua potable.

También se pide reducir al máximo el uso de fuentes ornamentales que no cuenten con circuito cerrado, cerrar la llave cuando no sea necesario, acortar el tiempo de las duchas y emplear la lavadora y el lavavajillas siempre a carga completa.

La regidora, Marián Ferreiro, subrayó que el ahorro de agua es responsabilidad “de todos, e dende o Concello seguirase traballando para garantir o abastecemento mentres mantemos estes hábitos de consumo”.