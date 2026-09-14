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Narón

Vai Rañala Meu! organiza el próximo sábado la cuarta edición de su popular foliada en Sedes

Se celebrará en el recinto ferial durante toda la jornada

Redacción Ferrol
14/09/2026 12:32
Directiva vai Rañala Meu
La directiva de Vai Rañala Meu!
Daniel Alexandre
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La asociación cultural Vai Rañala Meu! organiza el próximo sábado la cuarta edición de su popular foliada de Sedes. El programa de este año viene cargado de actividad desde primera hora de la mañana.

Así, a las 10.00 horas la nave del recinto ferial se abrirá para acoger un taller de construcción de pandeiro impartido por Andrés Balbona y a las 13.30 horas será la sesión vermú con el grupo Os Rueiriños, procedentes de Oleiros.

A las 14.30 horas habrá comida de confraternización y por la tarde, teatro con Ghazafelhos, taller con Luís Prego sobre baile tradicional y, a las 20.00, apertura de la foliada con las actuaciones de Tríade, de Vigo; Algarabía, de Valdoviño; y Argalleiros, de Sigüeiro. A partir de ahí, foliada libre, anuncia la entidad. 

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