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Narón

El día a día del Alzheimer se expone en el centro comercial Odeón

La muestra se inauguró este lunes y estará abierta al público hasta el día 18

Redacción Ferrol
14/09/2026 22:39
Odeón Expo de AFAL
Exposición de AFALen el centro comercial Odeón
Daniel Alexandre
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 Representantes de diferentes Concellos de la comarca y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistieron este lunes en Odeón a la inauguración de la exposición ‘Alzheimer: un día para visibilizar, cada día para acompañar’.

La muestra está organizada por AFAL Ferrolterra con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Los paneles, que se expondrán hasta el día 18, pretenden acercar a la población la realidad cotidiana del Alzheimer.

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