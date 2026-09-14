El BNG de Narón propone la compra del antiguo colegio de Chamorro para uso público

Grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria Cedida

El BNG de Narón elevará a pleno una moción para su debate con el antiguo colegio de Chamorro como protagonista.

La propuesta de los nacionalistas es la adquisición de este inmueble para uso público, tras años sin estar habitado.

Esta propiedad, situada en la carretera de Castilla, construida en 1931, se encuentra actualmente cerrada tras el traslado de la actividad de la entidad a sus instalaciones de O Val hace años.

La formación nacionalista recuerda que el edificio acogió desde 1964 la labor de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, creada por un grupo de familias para ofrecer educación y atención a niños y niñas con discapacidad intelectual. El constante crecimiento del número de usuarios y la necesidad de disponer de espacios más accesibles y amplios llevaron a la entidad a trasladar su actividad a O Val, donde desarrolla su trabajo a través de un centro de día, un centro ocupacional y una escuela especial. Desde el BNG subrayan que la asociación puso a la venta el antiguo edificio con el objetivo de obtener fondos que se destinarán íntegramente a la construcción de una residencia para sus usuarios, por lo que el dinero de la transacción tendría un retorno directo en beneficios sociales para el municipio.

En este sentido, la iniciativa del BNG procura evitar el abandono de este patrimonio histórico y proteger el valor social que siempre tuvo la propiedad. La moción argumenta que la adquisición de la casa y de su amplia finca permitiría desarrollar un proyecto de movilidad urbana sostenible capaz de conectar barrios como O Alto, A Solaina y A Gándara, creando un nuevo punto de encuentro para los vecinos y vecinas.

La propuesta contempla que el edificio rehabilitado pueda albergar diversos servicios municipales, entre los que se incluye la posibilidad de situar allí el Centro de Información á Muller –CIM–. Del mismo modo, el BNG expone que el inmueble podría ceder espacios a la propia Asociación Nuestra Señora de Chamorro o a otras entidades sin ánimo de lucro.

La moción pide iniciar conversaciones con la dirección de la asociación para concretar la compra del inmueble y encargar un proyecto de rehabilitación para el edificio.