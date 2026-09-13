Un motorista herido en una colisión contra un turismo en Narón

El 061 asistió al herido en el propio lugar de la colisión Jorge Meis

El conductor de una motocicleta tuvo que ser atendido esta mañana por los servicios sanitarios de urgencia tras sufrir un accidente en el término municipal de Narón. Según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso, una colisión entre el mencionado vehículo y un turismo, se registró escasos minutos antes de las doce del mediodía en el lugar de Camiño Novo, en la parroquia de Sedes (concretamente en la intersección de la pista de O Pazo, frente a la iglesia de Santo Estevo).

Así, tras recibir el aviso de un particular, desde la central autonómica se movilizó hasta el lugar una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, además de una patrulla del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil. En este sentido, el 112 indicó que los medios desplazados atendieron al hombre en el lugar de la colisión, pero no tienen constancia de un posterior traslado al centro hospitalario de referencia.