TEGA moviliza a los suyos para dejar atrás “a lexislatura máis difícil, cunha oposición unida para dicir que non a todo”
La Festa do Río reunió este domingo en el área recreativa de Pedroso a cerca de medio millar de vecinos
Terra Galega inició este domingo el curso político que desembocará en las elecciones municipales de mayo del año que viene movilizando a sus bases y simpatizantes en la tradicional Festa do Río del área recreativa de Pedroso. Cerca de medio millar de vecinos y vecinas de Narón respondieron a la llamada de la formación que, con esta u otra denominación, gobierna el concello desde hace cuarenta años, para respaldar además a Marián Ferreiro en la reelección a la Alcaldía.
“Esta é, sen dúbida, a lexislatura máis dificil que lembro”, aseguró la regidora durante su intervención, “gobernamos en minoría, cunha oposición unida para dicir que non a todo. E, aínda así, seguimos sacando Narón adiante”, dijo.
La alcaldesa, que accedió al cargo en 2017 tras la jubilación de Xosé Manuel Blanco, hoy presente en el acto, y que ha ganado en dos ocasiones con holgura –a un concejal de la mayoría absoluta– incidió en que TEGA “continúa traballando para que a cidade xere emprego, teña vivenda accesible, coide das súas persoas maiores e das familias para que siga medrando en poboación e non deixe a ninguén atrás. Ese é o compromiso e queremos renovalo convosco”.
“Cantos máis sexamos”, apuntó, “máis forte é este proxecto” y recordó que “ese apoio non é para nós; é para que Narón poida seguir avanzando sen que o bloqueen”. En esa línea, ensalzó la trayectoria de gestión de su formación. “Levamos corenta anos ao pé de Narón, e iso non se improvisa nin se explica sen vós”.
Por su parte, el coordinador local de TEGA, Ibán Santalla, destacó el hecho de que Narón cuente “cun partido independente”, pues, de ese modo, “non temos que preguntarlle a ninguén en Madrid que decisión tomar. Só temos unha dirección: Narón”. Así, y ya con la cabeza puesta en los comicios de mayo, Santalla reclamó el apoyo de los vecinos para que “o futuro deste concello non o decida ninguén por nós, e iso só é posible se estamos máis unidos ca nunca”.