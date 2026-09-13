El PP de Narón denuncia “abundantes deficiencias” en las obras de humanización en Santa Icía

Obras en A Solaina, durante su ejecución, en febrero Emilio Cortizas

El portavoz municipal del Partido Popular de Narón, Germán Castrillón, avanza que su formación defenderá una moción en el pleno para exigirle al gobierno local que encargue una “inspección técnica completa y un informe exhaustivo de los graves fallos de ejecución” detectados en las obras de humanización entre el río Inxerto y la avenida de Santa Icía, particularmente en las calles Reis Católicos, Ourense, Pontevedra, A Coruña, Francisco Pizarro, Martín Códax o Cristóbal Colón, sostiene.

Castrillón explica que las primeras lluvias “han puesto de manifiesto fallos estructurales en la evacuación de pluviales”, pero también “desniveles imprecisos y remates deficientes contra las fachadas”, situaciones que “exponen a portales, bajos y comercios al riesgo directo de filtraciones y entrada de agua”. Además, la formación denuncia problemas de giro de vehículos, la ausencia de papeleras, la “eliminación perjudicial de zonas de carga y descarga y el incumplimiento para habilitar un aparcamiento disuasorio”.

Para el portavoz municipal del PP, este proyecto es “el reflejo de la falta de control técnico y político que caracteriza la acción de gobierno de TEGA”, y que “la falta de previsión y el escaso seguimiento terminan perjudicando el día a día de la ciudadanía”. Así, Castrillón lamenta que la alcaldesa “ignorara las advertencias de vecinos y comerciantes, permitiendo la recepción de un resultado plagado de defectos”.