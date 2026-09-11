Narón y la ASCM organizan una andaina inclusiva en octubre

Un momento de la presentación en la casa consistorial Concello

El concello de Narón acogió este viernes la presentación de la Andaina Inclusiva de Cores, una acción organizada por la Asociación Sociocultural ASCM y el Consistorio y que se celebrará el domingo 4 de octubre en el Paseo Marítimo de Xuvia. Al acto asistieron la edil de Benestar Social, María Lorenzo, la presidenta de la entidad, Paula Gárate y el miembro de la ejecutiva de la asociación, Gonzalo Sueiras.

Bajo el lema ‘1 Km de diversión, mil cores, unha mesma causa: a inclusión”, la propuesta consiste en un recorrido de unos 1.000 metros en el que las personas asistentes encontrarán distintos puntos de lanzamiento de polvos de colores. “Trátase dun produto elaborado a base de almidón de millo, de uso específico para este tipo de eventos”, precisan desde la organización.

La ruta se ha configurado como una actividad inclusiva, abierta a personas con y sin discapacidad de todas las edades.

La entrega del material a los participantes será a las 16.00 horas, con salida prevista para las 17.00. El precio de inscripción es de 10 euros e incluye un kitt con regalos. El plazo para anotarse en la propuesta permanecerá abierto hasta el próximo 2 de octubre a las 14.00 horas. Más información en el teléfono 604 055 703 o en el correo info@ascmgalicia.org.