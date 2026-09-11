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Narón

Narón y la ASCM organizan una andaina inclusiva en octubre

El paseo marítimo de Xuvia acogerá la iniciativa, abierta a personas de todas las edades

Redacción Ferrol
11/09/2026 17:50
Un momento de la presentación en la casa consistorial
Un momento de la presentación en la casa consistorial
Concello
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El concello de Narón acogió este viernes la presentación de la Andaina Inclusiva de Cores, una acción organizada por la Asociación Sociocultural ASCM y el Consistorio y que se celebrará el domingo 4 de octubre en el Paseo Marítimo de Xuvia. Al acto asistieron la edil de Benestar Social, María Lorenzo, la presidenta de la entidad, Paula Gárate y el miembro de la ejecutiva de la asociación, Gonzalo Sueiras.

Bajo el lema ‘1 Km de diversión, mil cores, unha mesma causa: a inclusión”, la propuesta consiste en un recorrido de unos 1.000 metros en el que las personas asistentes encontrarán distintos puntos de lanzamiento de polvos de colores. “Trátase dun produto elaborado a base de almidón de millo, de uso específico para este tipo de eventos”, precisan desde la organización.

La ruta se ha configurado como una actividad inclusiva, abierta a personas con y sin discapacidad de todas las edades.

La entrega del material a los participantes será a las 16.00 horas, con salida prevista para las 17.00. El precio de inscripción es de 10 euros e incluye un kitt con regalos. El plazo para anotarse en la propuesta permanecerá abierto hasta el próximo 2 de octubre a las 14.00 horas. Más información en el teléfono 604 055 703 o en el correo info@ascmgalicia.org.

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