La Xunta inicia los trabajos de transformación de las 14 viviendas públicas en Freixeiro

Un momento de la visita de la responsable autonómica a los trabajos Xunta

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Allegue, visitó este viernes junto con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, los trabajos para transformar en 14 viviendas un bajo situado en un inmueble de titularidad autonómica, en la calle Ponte Pielas, en el municipio de Narón.

Los trabajos en cuestión, que cuentan con un presupuesto de 1,6 millones de euros, se encuentran ya en fase de ejecución y tienen un plazo de duración de 12 meses, un período que la titular de Vivenda aseguró que se agilizará todo lo posible para que las viviendas “sexan unha realidade canto antes”.

Adjudicadas las obras para convertir locales vacíos de Narón en 14 viviendas Más información

Allegue enmarcó esta actuación en las medidas impulsadas por la Xunta para incrementar la oferta de vivienda pública, en este caso concreto, con la modificación normativa para favorecer la conversión de locales en futuros hogares. De este modo, precisó también que la actuación iniciada en las últimas horas permitirá dar uso a unos locales que, inicialmente, estaban previstos para oficinas y que permanecían sin actividad. De este modo, las futuras 14 viviendas, como explicó, serán adjudicadas a personas inscritas como demandantes de vivienda en el municipio naronés.

Destacó la conselleira durante la visita realizada, la “calidade” de este proyecto, que contempla dotar de nuevos hogares, en su mayoría de tres dormitorios, además de dos viviendas tipo loft. “Serán fogares accesibles, luminosos e eficientes enerxéticamente”, aseveró.

Narón dispondrá de 91 nuevas viviendas de promoción pública Más información

La representante de la Xunta comentó además que la administración autonómica está dando los pasos necesarios para licitar, próximamente, las obras de las otras 91 propiedades de promoción pública que se erigirán en dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Narón.

Allegue también reclamó al Gobierno central la cesión de las 2.500 viviendas vacías de las que dispone la Sarab para poder incorporarlas al parque público residencial gallego. “Pedimos ao Goberno de Pedro Sánchez que se deixe de experimentos como Casa 47 e nos ceda esas propiedades baleiras que ten na comunidade”, afirmó.