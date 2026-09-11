Juan Deive | “Ahora más que nunca vivimos en una época de exhibición y plasticidad”

Juan Deive acttúa este sábado 12 en Narón Cedida

Juan Deive está de enhorabuena. El cantante venezolano residente en Narón está a punto de comenzar ‘Desconociéndonos Tour’, la gira en la que presentará su último disco, ‘Invierno rubí’. El primer concierto será este sábado 12 en el Café Teatro del Pazo da Cultura a las 20.00 horas. Para conocer mejor el álbum y su relación con el municipio, hablamos con él.

¿En qué momento se le ocurrió hacer este trabajo?

Me mudé a Galicia un poco antes de la pandemia y después de esta tenía muchos interrogantes por ese letargo que, prácticamente, se nos presentó a todos. Estaba buscándole un poco el sentido y la mejor manera que encontré para ello fue recurrir otra vez a la música. Llevaba un tiempo sin escribir ni producir absolutamente nada y se dio la casualidad de que Juan de Dios Martín, el productor, estaba también por aquí y empezamos esta aventura de ‘Invierno rubí’.

¿De qué manera influyó su traslado a Galicia en la composición de este disco?

El invierno prolongado de Galicia te hace ser más contemplativo; tiene mucha influencia de ese verde de la naturaleza. Es una reconexión con una parte importante de mí porque tuve la suerte de venir a Galicia desde pequeño. Yo nací en Venezuela, pero veníamos mucho en verano a visitar a los abuelos, que eran de O Alto do Castiñeiro. Creo que hay una conexión con lo personal y lo íntimo muy importante a la hora de desarrollar las letras del disco.

En su canción ‘Las ganas’ dice que nunca se le dio bien fingir. ¿Cree que ahora es más frecuente ver a artistas que aparentan lo que no son en realidad?

Absolutamente. Ahora más que nunca vivimos en una época de exhibición y plasticidad. Antes veíamos grandes artistas a los que les nacía de manera natural; eran personas excepcionales, no había nada que fingir, simplemente eran ellos mismos. Y eso ya casi no pasa, en gran parte por culpa de las redes sociales, cuando la gente puede conseguir millones de likes sin un talento, digamos, excepcional. Igual un gato haciendo una carantoña tiene más likes que un tío cantando.

Otro de los temas más llamativos de su álbum es la versión de ‘Los jóvenes mueren antes de tiempo’, en la que participa su propio compositor, Xoel López. ¿Cómo surgió esta colaboración?

Xoel trabajaba en sus inicios con Juan de Dios Martín, de hecho este último era parte importante de Deluxe en aquella época. Siempre me gustó mucho esa canción y se la propuse. Yo soy poco de hacer versiones, y en el disco hay dos, esa y ‘Llorarás’. La de ‘Los jóvenes mueren antes de tiempo’ se la propuse a Juan y decidimos hacerla más densa y pesada. La acabó escuchando Xoel y le gustó el enfoque.

Comienza la gira en Narón este sábado. ¿Qué se siente al saber que va a tocar en un sitio como el Café Teatro del Pazo da Cultura?

Para mí es una gran responsabilidad. De alguna manera juego en casa porque es mi segundo hogar después de Venezuela. Mis compañeros son de aquí también, entonces me lo tomo con mucha alegría. Creo que estamos todos bien entusiasmados y esperamos que a la gente le guste el proyecto.