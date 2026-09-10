Narón invierte 760.000 euros en la reparación de caminos en distintas parroquias

Calle Río seco, en el concello de Narón Cedida

El Concello de Narón mejorará el estado de más de una veintena de caminos municipales en distintas parroquias, en el marco del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal POS+ Adicional 2/2024, con una inversión total de 763.956,11 euros.

Se trata de la ejecución de tres proyectos que buscan mantener en buen estado la red viaria de las parroquias, especialmente en aquellos caminos que sufren un uso más intenso, tal y como resalta el Concello.

La primera iniciativa incluye intervenciones en los caminos de Cerdeiras, Capilla de la O, Ruxida, Río Seco, Carballal y el camino del Lodairo, todas ellas pistas rurales de uso intenso como vía de comunicación entre núcleos y muchos de los cuales proceden de antiguas concentraciones parcelarias.

Las obras a ejecutar incluyen la regularización de bordillos y la extensión de una nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente, con anchos más regulares. El presupuesto de esta actuación asciende a unos 226.000 euros y el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

El segundo proyecto reparará los caminos de Ferrerías, Corredoira, la calle San Pedro y la calle de Soria, cuatro viales que acumulan un deterioro a causa de las obras recientes en la red de saneamiento, lo que provocó fisuras y deformaciones sobre todo en los cruces. La calle de Soria presenta además un riesgo añadido por la pendiente del vial. Las obras contemplan la regularización de bordillos, el rebacheo general y una nueva capa de rodadura, mientras que en el tramo de la calle de Soria se procederá al fresado y retirada del adoquinado existente para su reposición. La inversión en esta actuación es de 111.227 euros, con un plazo de tres meses.

El tercero de los proyectos, por la amplitud de las actuaciones, refuerza la rodadura de quince viales repartidos entre las parroquias de Pedroso, Sedes, Castro, O Val, San Xiao, San Mateo y O Couto, entre ellos Bazón, Borreiros, Borrallada, Redondo y el camino das Murallas. Algunos de ellos se han visto afectados por obras de saneamiento, que dañaron el firme en los cruces. La actuación incluye la regularización de bordos, las obras auxiliares necesarias y una nueva capa de rodadura. Es la intervención de más cuantía, con 426.666,47 euros, y un plazo de ejecución de cuatro meses.