Narón somete a exposición dos reglamentos de su Plan Normativo 2026

Acceso trasero a la casa consistorial de Narón Jorge Meis

El portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento de Narón ofrece la posibilidad de consultar el borrador del Reglamento de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas, así como el documento provisional del Réxime Interior das Instalacións Deportivas.

El primero de ellos, explica el Consistorio, da respuesta a la falta de una normativa que regule esta materia en la localidad, agrupando aspectos como los requisitos administrativos o las condiciones de seguridad, "coa finalidade de dotar de maior axilidade e coherencia procedemental a este ámbito", explica el gobierno que dirige Marián Ferreiro.

Por su parte, el segundo reglamento actualiza al hasta ahora vigente, que data de 1997, incorporando las instalaciones ejecutadas desde entonces y ordenando puntos como la adjudicación del uso de las mismas o el sistema de bajas para usuarios y clubs que no hagan uso de las mismas "ou incorran en impagos por un período superior a tres meses", especifica el Concello.

Aquellos que deseen presentar alegaciones a cualquiera de los dos textos, incluidos en el Plan Normativo para 2026, podrán hacerlo hasta el 22 de septiembre.