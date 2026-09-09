Narón somete a exposición dos reglamentos de su Plan Normativo 2026
Los textos, relacionados con los espectáculos públicos y las instalaciones deportivas, podrán consultarse hasta el día 22
El portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento de Narón ofrece la posibilidad de consultar el borrador del Reglamento de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas, así como el documento provisional del Réxime Interior das Instalacións Deportivas.
El primero de ellos, explica el Consistorio, da respuesta a la falta de una normativa que regule esta materia en la localidad, agrupando aspectos como los requisitos administrativos o las condiciones de seguridad, "coa finalidade de dotar de maior axilidade e coherencia procedemental a este ámbito", explica el gobierno que dirige Marián Ferreiro.
Por su parte, el segundo reglamento actualiza al hasta ahora vigente, que data de 1997, incorporando las instalaciones ejecutadas desde entonces y ordenando puntos como la adjudicación del uso de las mismas o el sistema de bajas para usuarios y clubs que no hagan uso de las mismas "ou incorran en impagos por un período superior a tres meses", especifica el Concello.
Aquellos que deseen presentar alegaciones a cualquiera de los dos textos, incluidos en el Plan Normativo para 2026, podrán hacerlo hasta el 22 de septiembre.