El PSOE pide una partida en las cuentas de la Xunta para adecentar el IES Terra de Trasancos

magen de archivo de una clase en el IES Terra de Trasancos de Narón Daniel Alexandre

El PSdeG-PSOE anunció este miércoles que presentará una batería de iniciativas en el Parlamento gallego instando al gobierno de la Xunta que incorpore, en sus próximos presupuestos, una partida para financiar la rehabilitación integral del IES Terra de Trasancos de Narón.

El diputado Aitor Bouza, y el concejal Jorge Ulla, mantuvieron recientemente un encuentro con la comunidad educativa del centro, de la que ambos salieron “absolutamente abraiados pola carencia de recursos que ten”, aseveró el parlamentario, “así como da falta de implicación da Xunta para acometer esas obras tan necesarias”.

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La formación exige que se realice un diagnóstico para conocer el estado de la infraestructura y que se establezcan, además, un calendario de licitación y ejecución de los trabajos necesarios. “Esixímoslle ao señor Rueda que se comprometa cos centros educativos en Narón, que escoite á comunidade educativa e que non deixe á marxe a un centro importante de Ferrolterra”, aseveró Bouza.