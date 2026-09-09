El Padroado de Deportes de Narón abre la matrícula para las actividades del nuevo curso

Partido de balonmano en el pabellón de A Gándara Daniel Alexandre

Aquellas personas que no hayan reservado plaza previamente en las actividades del curso 2026/2027 que organiza el Padroado de Deportes de Narón podrán hacerlo desde este jueves 10 y hasta el 30 de septiembre en los locales sociales y la piscina municipal.

Así lo anunció el Concello, recordando que los que ya estaban inscritos el pasado mes de junio tendrán derecho a reserva, sin necesidad de tramitar una nueva alta –quien no desee renovar debe tramitar su baja antes del día 14–.

El ejecutivo apunta, además, que para anotarse en las escuelas del CPM de A Gándara, los locales de San Xiao, San Mateo, Pedroso y Freixeiro, así como en la piscina municipal –gimnasia de mantenimiento, natación, yoga, pilates y musculación– podrá formalizarse una nueva alta, en función “da situación de cada persoa usuaria”.

En este sentido, el Concello indica que para aquellos que posean el bono familiar el plazo será del 10 al 30 de septiembre, mientras que para los vecinos de otros municipios se habilitará entre los días 23 y 30. Las actividades de las escuelas deportivas exteriores –tenis de mesa, remo y ajedrez–, seguirán este mismo calendario de inscripción, comenzando todas las clases el 1 de octubre.

Asimismo, el Consistorio recuerda que las propuestas gestionadas por clubs –como atletismo, balonmano, tiro con arco, fútbol, fútbol sala, baloncesto, piragüismo o patinaje artístico, entre otras, mantienen “a súa propia canle de inscrición” a través de las propias entidades.

“Coa apertura deste prazo queremos garantir que todas as persoas usuarias poidan acceder de xeito ordenado á ampla oferta deportiva municipal, que segue medrando cada ano”, declaró al respecto el responsable del departamento de Deportes, Ibán Santalla.