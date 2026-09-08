Refuerzo educativo en Narón para mejorar las competencias y la tranquilidad de las familias

Alumnado del IES As Telleiras, en una imagen de archivo AEIG

Con el objetivo de reforzar las competencias educativas y el bienestar de las familias de Narón, el Servizo Sociocomunitario Municipal ha abierto el plazo de inscripción en tres programas de apoyo para el curso 2026/2027.

La edila responsable de Ensino, Olga Ameneiro, indica que estas tres propuestas “responden ao compromiso do Concello coa educación en todas as súas etapas, poñendo o foco tanto no acompañamento das familias coma na atención ao alumnado que máis o necesita”.

En este sentido, el objetivo del ejecutivo local es que “ningún neno ou nena quede atrás. Por iso reforzamos cada ano estas iniciativas de apoio educativo”, añadió la concejala.

Distintas etapas

El Consistorio explica que en la primera de las actividades, ‘Escolas de Familia’, se crea un espacio de reflexión y formación para los miembros de la unidad familiar, en el que se abordarán cuestiones como la prevención de los riesgos digitales, la salud emocional y la diversidad y la inclusión, entre otras.

La segunda propuesta, el taller ‘Reforza TIC’, se dirige al alumnado de Primaria y busca aumentar las competencias básicas a través del uso de herramientas digitales interactivas. La comprensión lectora, el cálculo mental o la expresión escrita son algunas de las cuestiones que protagonizarán la actividad.

Por último, ‘Sementando Futuro’ está pensado para los niveles de ESO y FP básica y en él se desarrollarán habilidades personales y sociales, ofreciendo también un acompañamiento emocional de los participantes.

Las personas interesadas pueden solicitar más información sobre estos tres programas y formalizar su inscripción en los mismos en el Servizo Sociocomunitario, en el teléfono 981 337 700 (Ext. 1122, 1108, 1109) o en el correo omix@naron.gal.