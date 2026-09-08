La Escola de Benestar de Narón, para mujeres y enfermos crónicos, abre matrículas
Las solicitudes pueden realizarse presencialmente o por la Sede Electrónica
El Concello de Narón abre este miércoles 9 de septiembre el plazo de inscripción en dos actividades gratuitas de la Escola de Benestar, que comenzarán el próximo mes de octubre y que se extenderán hasta junio de 2027.
Se trata, por una parte, de las ‘Aulas de Benestar’, una iniciativa dirigida a mujeres –de entre 18 y 60 años– y centrada en la salud que ofrece un espacio de trabajo grupal alrededor de las habilidades sociales y el autocuidado. El programa se organiza en tres grupos diferentes: los martes de 10.00 a 12.00 o de 16.30 a 18.30 en el centro cívico social Virxe do Mar y los miércoles de 19.00 a 20.30 en la Casa da Mocidade. Cuenta con un total de 12 plazas en cada turno.
Mientras, ‘Saúde Activa’ se dirige a personas con enfermedades crónicas y plantea actividades físicas grupales adaptadas a sus particularidades, combinadas con aspectos sociales y de gestión emocional. Habrá tres opciones de martes a jueves: de 12.00 a 13.00 horas en el Virxe do Mar y de 18.00 a 19.00 o de 19.00 a 20.00 en la Escola de Domirón.
Quienes deseen presentar su solicitud pueden hacerlo por Registro o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Más información en el número de teléfono 981 337 700 (Ext. 1108, 1109, 1125)