La Escola de Benestar de Narón, para mujeres y enfermos crónicos, abre matrículas

Una de las actividades de la pasada edición de la Escola de Benestar de Narón Concello

El Concello de Narón abre este miércoles 9 de septiembre el plazo de inscripción en dos actividades gratuitas de la Escola de Benestar, que comenzarán el próximo mes de octubre y que se extenderán hasta junio de 2027.

Se trata, por una parte, de las ‘Aulas de Benestar’, una iniciativa dirigida a mujeres –de entre 18 y 60 años– y centrada en la salud que ofrece un espacio de trabajo grupal alrededor de las habilidades sociales y el autocuidado. El programa se organiza en tres grupos diferentes: los martes de 10.00 a 12.00 o de 16.30 a 18.30 en el centro cívico social Virxe do Mar y los miércoles de 19.00 a 20.30 en la Casa da Mocidade. Cuenta con un total de 12 plazas en cada turno.

El programa de la Escola de Benestar celebra actividades el viernes en el parque de Freixeiro Más información

Mientras, ‘Saúde Activa’ se dirige a personas con enfermedades crónicas y plantea actividades físicas grupales adaptadas a sus particularidades, combinadas con aspectos sociales y de gestión emocional. Habrá tres opciones de martes a jueves: de 12.00 a 13.00 horas en el Virxe do Mar y de 18.00 a 19.00 o de 19.00 a 20.00 en la Escola de Domirón.

Quienes deseen presentar su solicitud pueden hacerlo por Registro o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Más información en el número de teléfono 981 337 700 (Ext. 1108, 1109, 1125)