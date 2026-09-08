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Narón

A Gándara acoge el fin de semana una nueva Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage

Entre otros, el público encontrará muebles, objetos de decoración, libros o herramientas de labranza

Redacción Ferrol
08/09/2026 17:08
Feria de Antigüedades pabellón mocidade narón
El Concello organiza dos citas anuales
Jorge Meis
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El pabellón de A Mocidade de Narón albergará, los próximos 12 y 13 de septiembre, una nueva Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage.

Se trata de un clásico ya en la localidad que el Concello impulsa en colaboración con la Asociación Cultural Ferro Vello y que congrega a múltiples personas en cada edición.

Con entrada libre, la feria abrirá ambas jornadas de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, reuniendo a profesionales y aficionados llegados desde múltiples puntos de la geografía española.

La Feira de Antigüidades de Narón cuelga el cartel de “lleno” en su primera jornada

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Los que se acerquen hasta las instalaciones deportivas naronesas podrán encontrar “pezas únicas”, remarca el ejecutivo local, de mobiliario, objetos de decoración, libros, útiles de labranza, sellos, artesanía o vinilos, entre muchos otros. “Trátase dunha iniciativa con moito éxito”, declaró la concejala Mar Gómez, aludiendo a la participación de expositores y a la afluencia del público en cada ocasión.

É unha aposta que mantemos con dúas citas anuais, e a resposta do público confirma que é un dos eventos máis concorridos da cidade”, remarcó la responsable municipal.

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