A Gándara acoge el fin de semana una nueva Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage

El Concello organiza dos citas anuales Jorge Meis

El pabellón de A Mocidade de Narón albergará, los próximos 12 y 13 de septiembre, una nueva Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage.

Se trata de un clásico ya en la localidad que el Concello impulsa en colaboración con la Asociación Cultural Ferro Vello y que congrega a múltiples personas en cada edición.

Con entrada libre, la feria abrirá ambas jornadas de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, reuniendo a profesionales y aficionados llegados desde múltiples puntos de la geografía española.

La Feira de Antigüidades de Narón cuelga el cartel de “lleno” en su primera jornada Más información

Los que se acerquen hasta las instalaciones deportivas naronesas podrán encontrar “pezas únicas”, remarca el ejecutivo local, de mobiliario, objetos de decoración, libros, útiles de labranza, sellos, artesanía o vinilos, entre muchos otros. “Trátase dunha iniciativa con moito éxito”, declaró la concejala Mar Gómez, aludiendo a la participación de expositores y a la afluencia del público en cada ocasión.

“É unha aposta que mantemos con dúas citas anuais, e a resposta do público confirma que é un dos eventos máis concorridos da cidade”, remarcó la responsable municipal.