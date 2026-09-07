Últimos días en Narón para presentar proyectos de cara a las próximas luces navideñas

La fecha orientativa fijada para el encendido es el 4 de diciembre Jorge Meis

El Concello de Narón informa a las compañías interesadas de que el plazo para presentar los proyectos de la iluminación navideña exterior de las calles y plazas finalizará este jueves día 10 de septiembre, exactamente a las 14.00 horas.

El contrato, que contará con un presupuesto total de 98.147 euros y una instalación mínima de unos 273 elementos, exigirá entre otras cosas, la entrega de una memoria en la que se exponga detalladamente el proyecto decorativo. Además, el licitador deberá estar inscrito en el Registro de Empresas Instaladoras de Baja Tensión (categoría Especialista) y contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra todos los daños.

Otros de los requisitos a cumplir son que las instalaciones se realicen en tendido aéreo y que el voltaje de alimentación sea de 230/400V. Asimismo, el horario de encendido –que, salvo que haya cambios, comenzará el 4 de diciembre– será a las 18.00 durante todos los días y el apagado a las 00.00, excepto las noches de los siguientes días: 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero.

La data propuesta para el apagado será antes del 15 de febrero. En cuanto a las reparaciones, se deberán llevar a cabo en un máximo de tres horas desde la recepción del aviso, y en caso de que hubiese que reponer algún elemento, se establecerá un plazo límite de 24.

Las empresas interesadas en el proyecto de iluminación pueden consultar el pliego técnico, que se encuentra disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.