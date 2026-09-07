Quejas en San Mateo por basura acumulada fuera de los contenedores

Imagen de la basura acumulada en la zona Cedida

Algunos vecinos de la parroquia de San Mateo denunciaron la acumulación de bolsas de basura en la carretera de Valdoviño, concretamente en el área próxima al estanco. En consecuencia, los residentes solicitaron al Concello que se vacíen los contenedores más a menudo y aseguraron que esta concentración de residuos se ha prolongado durante varios días.