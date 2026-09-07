Las librerías de Narón, un sector que se reinventa para poder pasar página

Desde hace tiempo, los establecimientos ofrecen servicios más allá de la venta de obras Jorge Meis

La literatura es una de las artes más antiguas de la humanidad. Gracias a ella, millones de personas se abstraen del mundo real para sumergirse en universos de fantasía, terror, romance o misterio, entre otras categorías. Pese a que todo surge del ingenio y talento de los autores y de las estrategias diseñadas por las editoriales, son las librerías los negocios encargados de hacer llegar al público unas novelas que, en ocasiones, marcan un antes y un después en las vidas de quienes las leen.

En Narón, son varios los establecimientos de este tipo. Un ejemplo se encuentra en la carretera de Castilla, haciendo esquina con la calle Ponte das Cabras. Allí, la Librería Nova lleva 22 años asentada como uno de los referentes en el municipio en venta de ejemplares, periódicos, revistas y productos de papelería, entre otros. Su dueña, Azucena Dopico, señala que su local ha vivido diferentes etapas desde que abrió sus puertas. “Tuvo muchos cambios, sobre todo en el tema de la prensa, que yo creo que vosotros también lo tenéis que saber”, comenta, además de añadir que los hábitos de lectura han ido evolucionando debido tanto al auge de las redes sociales como a la modernización de los teléfonos móviles.

Azucena Dopico (Librería Nova) agradecería que el Concello organizase alguna feria Jorge Meis

En cuanto a los géneros más solicitados por su clientela – la mayoría de entre 40 y 65 años–, cree que no hay una fórmula mágica. “Realmente cualquier cosa, pero hay autores súper conocidos que se venden solos”, explica Dopico. Además, afirma que las nuevas tecnologías han contribuido a que sean cada vez más las personas que acuden a su mostrador con las ideas claras. “La mayor parte sabe el libro que quiere y además tenemos clientes muy fieles”, asevera.

Por otro lado, la avenida de A Solaina es otra de las paradas obligatorias para los vecinos de la localidad aficionados a la lectura, pues desde hace 40 años la zona cuenta con la Librería Albatros. El establecimiento, regentado por José Manuel Noche y Susana Ferreira, tiene su origen en la reconversión naval. “Yo soy una persona de la recuperación de Astano, entonces a algún lado tenía que entrar y pensé en este negocio como un medio para seguir adelante”, detalla el copropietario.

Albatros, ubicada en A Solaina, surgió por los despidos derivados de la reconversión naval Jorge Meis

Respecto a la evolución del comercio, afirma que las cosas han cambiado mucho, hasta tal punto que, además de disponer de ejemplares, también se dedican a vender tabaco. “Aquí funcionaba muy bien la papelería y el tema del libro, sobre todo el de texto, pero hace ya unos años que lo dejamos”, indica. Eso sí, lo que todavía permanece en sus estanterías son las novelas, entre las que se encuentran las de “algunos escritores locales”.

No obstante, Noche asegura que, aunque les gusta ofrecer obras, no venden muchas debido a la ubicación de su local. Al preguntarles sobre la categoría más demandada, Ferreira detalla que son dos, la infantil y la juvenil, mientras que el principal público que va a comprar son mujeres “de entre 30 y 50 y pico años”.

Aparte de todo esto, concreta que las grandes multinacionales han influido mucho en negocios como el suyo. “Nosotros también somos un punto de recepción de paquetería y veo que se recurre mucho a esta clase de plataformas”, declara.

Sobre cómo ve la situación del sector, asegura tenerlo bastante claro. “Es complicado, hay que trabajar mucho para montar algo aquí ahora y depende de la zona donde estés”, reconoce la responsable del comercio.

Otros locales

Aparte de Albatros y Nova, el municipio cuenta con otros establecimientos como, por ejemplo, la Librería Galicia, en Xuvia –la más antigua de la localidad debido a sus 62 años de trayectoria– o Day, que lleva desde 1991 instalada en el barrio de A Gándara. Esta última, regentada por Isabel Prieto y Antonio Martínez, se centra especialmente en la venta de novelas, material escolar y artículos de papelería, pero también destaca por albergar presentaciones literarias.

A la pregunta de si en Narón se sigue leyendo igual que antes, Prieto piensa que sí. “Entre los coles –que están apoyando un montón las lecturas con las mochilas viajeras–, los cuentacuentos y las presentaciones que organizamos aquí... Sí, se sigue leyendo y muchísimo”, opina la librera.

La Librería Day alberga eventos como presentaciones o cuentacuentos infantiles Daniel Alexandre

Asimismo, respecto a los géneros más exitosos, señala que depende del público a quien esté dirigido. “En infantil se vende un poquito de todo, mientras que en juvenil seguimos mucho con la fantasía y también, aunque me cueste decirlo, los youtubers” especifica. Además, añade que los adultos no se decantan por una sola categoría, aunque las más vendidas este verano están siendo las narrativas negras y ‘Murdoku’, de Manuel Garand.

Por otro lado, hay algunos autores que, a su parecer, merecen la atención de los lectores. “Creo que entre los niños va a funcionar muy bien ‘Oto, o xigante comenubes’ porque tiene un código QR en donde tú descargas canciones en gallego; en novela histórica recomiendo mucho a Arantxa Portabales y a Francisco Narla; son obras que te enganchan”, asevera.

Isabel Prieto (Librería Day) | “Queríamos fomentar la lectura entre los niños y los mayores” Más información

Dejando a un lado la parte literaria, Susana Ferreira, de Librería Albatros, no es la única que ve complicaciones en el sector. Isabel Prieto admite que es “difícil” mantenerse a flote, sobre todo debido a plataformas como Amazon, aunque está convencida de que lo que salva a los pequeños establecimientos es “lo personalizado y bonito” que es su trato con los clientes.

Por su parte, Azucena Dopico, de la Librería Nova, asegura estar satisfecha, pero recuerda que “no es fácil ser autónomo y mantener un negocio” de este tipo y señala al sistema tributario como la principal barrera. Más allá de esto, le gustaría que desde el Ayuntamiento “hicieran alguna feria” y que “no pusiesen trabas” porque en la última, organizada hace dos años, afirma que el Concello “no colaboró mucho”.

En cuanto al futuro de las librerías, Ferreira no cree que vaya a haber muchos cambios, sino que ya se están produciendo porque la gente “recurre cada vez más a las compras online y a las grandes superficies”, por lo que ve el panorama “un poco complicado”, y más aún al ser testigo de cómo dos librerías que hubo en su zona “se jubilaron y nadie cogió los negocios”.

Los dueños de los establecimientos aseguran que a día de hoy es difícil mantener un negocio de este tipo

Algo similar opina Dopico, pues considera que va a estar “fastidiado”. De hecho, confiesa no saber si se retirará vendiendo prensa y lamenta que, tras 22 años abiertos, han tomado la decisión de cerrar los domingos.

Sin embargo, Prieto se muestra más optimista, al menos en su caso personal. “Yo creo que va a continuar funcionando; ni Amazon ni ninguna gran superficie va a poder suplantarnos. El librero es algo que va a a seguir ahí de por vida porque te va a saber recomendar qué autores u obras deberías leer”, asevera.

Géneros como la novela negra tienen mucho éxito Jorge Meis

Debido a todo esto, tanto los propietarios de la Librería Day como los gerentes de Albatros y Nova coincinden en que la situación que vive esta clase de establecimientos es compleja debido a múltiples factores, como son las compras de ejemplares por internet –sobre todo a través de plataformas multinacionales– o las dificultades que, en ocasiones, les supone el sistema tributario actual.

Dadas las dificultades del sector, hace tiempo que no se plantean dedicarse únicamente a vender libros y se han visto obligados a reinventarse, ya sea ofreciendo servicios de papelería o contando con artículos como tabaco, prensa o material escolar, entre otros.

Pese a las barreras, los libreros del concello de Narón continúan levantando cada día sus verjas sonrientes para atender a una clientela que, sin importar el tiempo que pase, siguen acudiendo a sus locales.