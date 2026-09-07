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Narón

Las fiestas patronales del barrio de Santa Icía finalizaron este lunes con la celebración del Día do Neno

Los puestos de feriantes y las atracciones instaladas en el campo de la fiesta fueron los principales atractivos del evento

Redacción Ferrol
07/09/2026 21:59
Fiesta Santa Icía
Los más pequeños fueron los protagonistas de la última jornada
Jorge Meis
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El barrio naronés de Santa Icía finalizó sus fiestas patronales este lunes con el Día do Neno, una jornada dedicada única y exclusivamente a los más pequeños de la zona, en la que los puestos de feriantes y las atracciones instaladas en el campo de la festa fueron el principal atractivo del día.

De esta forma, tanto los miembros de la comisión organizadora como los propios vecinos y vecinas despidieron por todo lo alto una programación de cuatro días que comenzó el pasado viernes.

Concretamente, la fecha más destacable fue el sábado debido a las actuaciones de Eureka y la orquesta Olympus, que animaron una velada abarrotada de miles de jóvenes y mayores, quienes aprovecharon la noche para bailar y divertirse.

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La comisión de fiestas de Santa Icía, con menos miembros que nunca, sigue al pie del cañón para mantener los eventos

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