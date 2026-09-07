Las fiestas patronales del barrio de Santa Icía finalizaron este lunes con la celebración del Día do Neno

Los más pequeños fueron los protagonistas de la última jornada Jorge Meis

El barrio naronés de Santa Icía finalizó sus fiestas patronales este lunes con el Día do Neno, una jornada dedicada única y exclusivamente a los más pequeños de la zona, en la que los puestos de feriantes y las atracciones instaladas en el campo de la festa fueron el principal atractivo del día.

De esta forma, tanto los miembros de la comisión organizadora como los propios vecinos y vecinas despidieron por todo lo alto una programación de cuatro días que comenzó el pasado viernes.

Concretamente, la fecha más destacable fue el sábado debido a las actuaciones de Eureka y la orquesta Olympus, que animaron una velada abarrotada de miles de jóvenes y mayores, quienes aprovecharon la noche para bailar y divertirse.