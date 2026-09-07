La nueva edición de ‘Mércores de Cine’, en Narón, se centrará en films gallegos

El ciclo de este año proyectará cuatro películas entre este miércoles y el 30 de septiembre Cedida

Los vecinos y vecinas de la localidad naronesa podrán volver a disfrutar de una nueva edición de ‘Mércores de Cine’, un ciclo organizado por el Cineclube Serie B Cidade de Narón con la Federación de Cineclubes de Galicia y el Consistorio, a través del Padroado da Cultura.

Este año, la programación se dedicará exclusivamente a los films realizados en la comunidad autónoma e incluirá la proyección de cuatro cintas. Concretamente, la primera (que tendrá lugar este miércoles) será ‘Trinta lumes’, una película de Diana Touceiro estrenada en 2017 y ambientada en una aldea gallega durante el Día de Todos los Santos, que combina la ficción y el género documental.

En cambio, la segunda sesión (16 de septiembre) contará con el film ‘O Apóstolo’, de Fernando Cortizo, considerado un referente en cuanto al empleo de la animación stop motion en tres dimensiones.

Más adelante, el día 23, será el turno de ‘A estación violenta’. En ella, la directora Anxos Fazáns adapta la novela de Manuel Jabois para hacer una reflexión sobre temas humanos como el paso del tiempo.

Finalmente, el ciclo culminará el 30 de septiembre con otra película de Fernando Cortizo, ‘Buscando á Santa Compaña’. En este caso, el cineasta compostelano aborda la leyenda ancestral con una road movie que recopila opiniones de expertos y testimonios reales.

El acto para presentar el programa, que tuvo lugar en el Concello de Narón, contó con la participación del presidente del Cineclube Serie B Cidade de Narón, Alberto Pena, y la alcaldesa y también presidenta del Padroado da Cultura, Marián Ferreiro. Por su parte, Pena aprovechó la ocasión para animar a los residentes a acudir a estas sesiones cinematográficas. Asimismo, Ferreiro agradeció el esfuerzo del club por organizar este evento y apostar por el séptimo arte hecho en Galicia. “Os ‘Mércores de Cine’ convertéronse xa nunha cita ineludible para o público naronés”, afirmó la regidora.

Por último, desde el propio ejecutivo local informan de que todas las entradas para asistir a este ciclo, que se desarrollará en el Pazo da Cultura, serán completamente gratuitas y esperan que los vecinos y vecinas vuelvan a disfrutar un año más de una propuesta que, actualmente, forma parte de una programación esencial para el municipio.

El ciclo espera poder reunir a tanta gente como el año pasado Durante la presentación del ciclo, el presidente del Cineclube Serie B Cidade de Narón –organizador del evento–, Alberto Pena, subrayó el éxito de la edición de 2025, especialmente por las proyecciones de ‘Romería’, de Carla Simón, y ‘Sirât’, dirigida por Oliver Laxe. Solamente con esas dos sesiones, el Pazo da Cultura recibió la visita de más de 1.000 personas.